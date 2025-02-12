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稀有冬候鳥冠鸊鷈、紫鷺及白冠雞　台東森林公園景觀池現蹤

▲少見的白冠雞已經是蓮花池的常客。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲少見的白冠雞已經是蓮花池的常客。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府為打造生態親子學習場域、改善森林公園景觀等目的，推動台東森林公園景觀改造工程，至今已進行16個月，進度已完成九成以上，預計在不久的將來，森林公園即將以嶄新風貌迎接大眾前來。近日生態檢核團隊於蓮花池紀錄到冠鸊鷈、紫鷺、白冠雞等罕見珍貴冬候鳥，已率先前來體驗環境，讓縣府及施工廠商相當驚喜及振奮，並期望喚起社會各界對生態保護的重視，推動台東自然環境的永續發展。

台東縣長饒慶鈴表示，縣府一直以來都將生態保育及永續發展視為施政重點，在推動各項建設的同時，我們始終秉持著「生態優先」的理念，努力在工程發展與生態保育之間取得平衡。非常開心彩鷸、冠鸊鷈、白冠雞等稀有嬌客，率先幫我們驗收了蓮花池，從監測畫面看到他們在這邊棲息、覓食，生活相當怡然自得，可見場域營造得相當成功，再過不久此項工程即將完工，裡面還有諸多生態教育的巧思，歡迎大家共同前來體驗。

台東縣政府建設處指出，前年12月，9隻黑面琵鷺前來蓮花池工區捕食魚蝦，一舉打破台東歷年黑面琵鷺最高觀測紀錄，縣府在接獲施工廠商通報後，立即自主停工不驚擾野生動物，直至黑面琵鷺離開。去年蓮花池率先完工後，生態檢核熊良心團隊便利用紅外線攝影機，觀察黑面琵鷺是否再度造訪，結果意外驚喜紀錄到冠鸊鷈、紫鷺、白冠雞等罕見珍貴冬候鳥，可見蓮花景觀池透過營造後，對生物多樣性具有相當成效。

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建設處進一步說明，由於森林公園景觀改造工程位於卑南溪國家級濕地範圍內，生態豐富且敏感，擔憂工程施做會對環境產生衝擊，故委託專業團隊辦理生態檢核作業，除事先對工班環境教育外，更啟動外來種移除、施工廠商自主通報獎勵、原生魚種復育、生態監測等多樣機制，希望讓工程與生態獲得雙贏，得以讓工程對生態環境衝擊降到最低。

關鍵字： 生態鳥類台東

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