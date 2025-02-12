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台東某國中生「丟石塊嚇浪貓」大笑PO網　校方道歉：會嚴肅處置

▲貓咪心測 。（圖／翻攝自unsplash） 

▲貓示意圖，與本文無關。（圖／翻攝自unsplash）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台東某國中的一名男學生虐貓，並由同夥拍攝影片PO網取樂，引起網友撻伐。對此，校方發出聲明表示，此為單一學生的偏差行為，已聯繫其家長並召開危機處理小組會議，同時也對學生進行心理輔導及法治教育工作，盼對方的觀念正向轉變。

影片中，學生拿石塊丟向流浪貓的方向，先導致一隻貓被嚇跑，隨後再丟一塊石頭打到貓附近的木頭，撞擊聲響讓貓被嚇到跳了起來，男學生便與攝影者一起笑著離開。

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影片流傳後，許多網友砲轟虐貓的行為，而學生也在網路上回擊，但最後刪文道歉。男學生強調，他丟的是木頭，沒有打到貓，希望大家不要再說他虐貓，「我在這裡跟你們道歉」、「我真的對不起大家」。

對此，校方表示，學校對此事深表遺憾，同時強烈譴責任何形式的動物虐待行為；事發後，校方立刻了解事件經過，並依規定進行校安通報，也與家長保持聯繫，再由導師合作會商後續的輔導管教。

校方表示，將對學生作出嚴肅處置，也同步啟動心理輔導及法治教育工作，並引進動保教育的資源，協助學生理解該行為的嚴重性。

學校強調，此行為雖然是單一學生的偏差行為，但也讓校方對於動物保護教育、法治宣導、生命教育及品格教育等落實有了警訊，未來將會加強師生的相關教育及法規認識。

校方表示，對於此事件帶來的負面影響，他們深表歉意，再次感謝大家的關切指教。

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關鍵字： 虐貓校方聲明學生道歉教育動物保護

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