全台寵物廟夯！飼主點盞平安燈　庇佑毛孩健康不走失

圖文／NOW健康

新的一年來臨，民眾除了幫自己點盞平安燈以外，有些飼主也會幫家中寵物點燈祈福。新北市動保處表示，新北市內包括板橋區接雲寺、新店區福宸宮、新莊區慈祐宮、中和區受鎮宮以及三峽區廣行宮等5間廟宇，皆有提供寵物點燈服務，民眾可多加利用。

廣行宮可點寵物平安燈 讓神明護佑毛孩平安

新北市動保處指出，往年都會於元宵節前後跟三峽廣行宮攜手舉辦愛心認養暨狂犬病疫苗注射活動，而今年活動一樣不缺席。

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三峽廣行宮主委黃騰霆表示，廟方感受到飼主期盼毛寶貝也能平安健康的期望，在2025年提供寵物平安燈，希望關聖帝君神尊護佑寵物及飼主能夠平安度過一整年。

▲新的一年來臨，飼主不妨幫寵物點盞平安燈，保佑毛孩平安健康。（圖／新北市動保處提供）

新北市動保處也公告，民眾只要即日起至2月28日期間內，於新北市轄區8間動物之家成功認養犬貓後，並在動保處臉書貼文下方留言「新北寵物平安一整年」就有機會抽中幫毛孩點平安燈的加碼福利喔！

全台寵物廟林立 信眾求神靈驗不斷

其實除了新北市以外，其他縣市也有宮廟提供寵物點燈服務，台北市包括聖興天后宮、松山奉天宮、府城隍廟……等；桃園市包含八德三元宮、中壢仁海宮、楊梅慈雲宮……等；台中市包含樂成宮、萬和宮、松竹寺……等；台南市包含佳里番仔寮應元宮、玉勅良寶宮……等；高雄市包含五甲池龍宮、天公廟、樹中土地公廟……等；其他則還有宜蘭五結聖清宮、彰化清水岩寺、嘉義城隍廟等等。

現代人早已將寵物視為家庭的一份子，全台也不乏寵物友善廟宇，吸引不少信眾前往祈福，舉例來說，三重義天宮又被稱為貓廟，因收留許多流浪貓，吸引愛貓人士朝聖；石碇伏虎宮又被稱為虎廟，在求財、求好運上非常靈驗，也是寵物的守護神；嘉義東興廟又被稱為兔廟，因兔爺將軍有名，是全台唯一供奉兔子的廟宇；佳里番仔寮應元宮則供奉「天狗將軍」哮天犬，許多飼主會特地參拜尋找遺失的寵物，或為愛犬祈求健康，甚至廟內還有準備寵物零食，可讓民眾自由捐獻拿取。

新的一年，民眾前往廟宇參拜祈福外，今年不妨為寵物點燈祈求平安，保佑家中毛小孩也能健康長壽。

# 首圖來源／擷取自「三峽廣行宮關聖帝君廟」臉書粉專



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