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最低海拔紀錄！小黑熊花蓮台9線一路奔跑　找媽媽珍貴畫面曝

記者王兆麟 ／花蓮報導

林業及自然保育署花蓮分署近日接獲民眾潘先生通報，在省道台九線舞鶴三民路段發現一對母子台灣黑熊，這是台灣首次有野生黑熊出現在車輛頻繁的省道上，林業保育署籲請用路人行經該路段小心駕駛，也提醒居民注意並配合防範黑熊接近。

▲▼台灣小黑熊沿花蓮台九線舞鶴三民路段狂奔畫面。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼台灣小黑熊沿花蓮台九線舞鶴三民路段狂奔畫面。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

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林業保育署花蓮分署說明，近日接獲民眾潘先生通報，他在9日凌晨5點多，駕車行經台九線舞鶴往三民的路段時，目擊一隻體型較小的黑熊在路肩行走、奔跑，進而橫越馬路與對向另一隻大黑熊會合後，穿越護欄進入秀姑巒溪河床，潘先生見小黑熊並未落單，便駛離該處。

▲▼台灣小黑熊沿花蓮台九線舞鶴三民路段狂奔畫面。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼花蓮分署派員勘查，發現黑熊腳印與排遺。
 
花蓮分署表示，從潘先生所提供的行車記錄器影像研判，應該是一隻幼年的黑熊；另由於潘先生也目擊小黑熊最終是跑到對向側與另一隻體型較大的黑熊會合後離去，雖然兩隻黑熊會合的影像因為行車記錄器記憶卡容量不足而已遭覆蓋，但由於潘先生的描述非常具體，研判應是一對母子黑熊在夜間行經台九線公路。

▲▼台灣小黑熊沿花蓮台九線舞鶴三民路段狂奔畫面。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）
 
花蓮分署也立即於10日派員前往現場勘查，並發現黑熊腳印及排遺。花蓮分署說，黑熊出現的路段海拔僅119公尺，已遠離山區，而且創下台灣黑熊首次出現在車輛與人為活動頻繁區域的紀錄，印證台灣黑熊活動範圍逐漸擴及人口稠密地區的趨勢，引發林業保育署高度重視。

▲▼台灣小黑熊沿花蓮台九線舞鶴三民路段狂奔畫面。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）
 
花蓮分署除已通知公路局該路段施工單位提高警覺，並配合管制廚餘、垃圾；也派員訪查周遭土地利用情形，向居民宣導防範相關事項，提醒留意人、熊安全。也提醒用路人，行經台九線瑞穗/玉里路段務必小心駕駛，若發現黑熊，請減速慢行，切勿開車追逐或下車靠近黑熊。

▲▼台灣小黑熊沿花蓮台九線舞鶴三民路段狂奔畫面。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）
 
花蓮分署為感謝潘先生熱心通報與提供黑熊影像資訊，特地致贈紀念品表達感謝。也提醒花蓮瑞穗以南都是台灣黑熊可能出現的區域，民眾應妥善管理戶外食物、垃圾、廚餘、飼料、蜂場、農園、農藥，避免吸引黑熊覓食。部落族人與農民如有自用狩獵或防範獸害的需求，請洽分署免費換領不會誤捕黑熊的改良式獵具。如發生黑熊滋擾，請通報林業保育署免費專線0800-000930（您您您救山林）。

關鍵字： 影音紀錄台灣黑熊母子台九線現蹤海拔狅奔

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