一級保育台灣狐蝠撞住家鐵門落地　保育團隊零時差救援照養野放

▲▼狐蝠調查團隊前往現場確認並會同花蓮縣動植物防疫所前往處理。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

林業及自然保育署花蓮分署15日晚間接獲「花蓮人」臉書社群消息，通報美崙地區發現一隻一級保育類台灣狐蝠撞到鐵門後摔落，花蓮分署立即請狐蝠調查團隊前往現場確認並會同花蓮縣動植物防疫所前往處理，初步檢傷無生命危險後已送往東部野生動物救傷中心治療。





花蓮分署說明，這隻台灣狐蝠是去年8月底於文化局捕捉研究的母蝠個體，名為「文文」，因為體重過輕故未裝設發報器，僅裝上翼環即現地野放，以便未來可迅速辨識個體身分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

花蓮縣動植物防疫所獸醫現場檢查，狐蝠鼻骨近額頭處有陳舊的穿刺傷，推測可能是天敵攻擊所致。因精神反應皆正常，已於16日送往池上東部野生動物救傷中心（野灣野生動物保育協會）治療，未來康復後將回到花蓮進行野放。

▲這隻台灣狐蝠是去年8月底於文化局捕捉研究的母蝠個體，名為「文文」。



本次事件花蓮分署狐蝠調查團隊（蝙蝠學會、洄瀾風生態有限公司），及花蓮防疫所能在第一時間派員前往救援，非常感謝民眾及網友臉書分享消息，狐蝠志工、蝙蝠學會成員與民眾主動前往協助救援。

▲送往池上東部野生動物救傷中心治療，康復後將回到花蓮進行野放。

花蓮分署表示，列為瀕臨絕種的一級保育類野生動物台灣狐蝠在花蓮地區的族群穩定成長，且主要棲息在人類居住環境周遭的校園、公園等綠地，花蓮分署與花蓮縣政府分工進行族群調查研究與棲地保護相關工作，希望能夠打造人蝠和平共存的生活環境。



花蓮分署提醒，若有發現台灣狐蝠等野生動物受傷的情況，民眾可立即聯絡花蓮分署0800-057930或花蓮縣政府1999派員處理，並呼籲避免隨意餵食或驚嚇野生動物，以利後續送醫治療，花蓮分署亦將計劃安排台灣狐蝠保育宣導課程，歡迎各界關心野生動物保育的朋友一同參與。