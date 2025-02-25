「吉祥物貓」慘遭丟下懸崖　驚悚畫面曝！虐貓男喊：牠不給抱

圖文／鏡週刊

被俄羅斯佔領的烏克蘭克里米亞地區，近日發生一起恐怖事件，當地一處知名觀光景點，裡面住著一隻知名的「吉祥物貓」慕斯雅（Musya），但在本月23日，有一名24歲男子前往旅遊，卻狠心地把慕斯雅丟下懸崖，大家都認為慕斯雅恐怕凶多吉少。

據英國《每日郵報》報導，事發的觀光景點，由於可以眺望海景，因此吸引不少遊客上門，另外還有備受矚目、深受遊客喜愛的「吉祥物貓」慕斯雅。據悉慕斯雅在這個觀光處已經住了10年左右，因此當地民眾與遊客都認識牠，也經常找牠玩，請牠當網美拍美照。

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但在23日，一名24歲男子前往入場參觀，不久後直接把慕斯雅抱起來，當場將牠摔下深約40公尺的懸崖，監視器畫面也拍到這驚悚的一刻。男子犯案後，隨即離開現場。報導指出，這名男子來自聖彼得堡，在虐貓後即被警方逮捕，他宣稱自己原本想抱抱慕斯雅，但因為遭到慕斯雅反抗，所以把牠直接丟下懸崖。

▲ 虐貓凶手。（翻自crimea.mk.ru）

不過當地媒體報導指出，這名男子疑似有精神疾病，目前警方尚未對他採取進一步法律行動。但另一方面，不少人都認為慕斯雅恐怕凶多吉少，對牠的遭遇感到不捨與難過。

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