ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

「吉祥物貓」慘遭丟下懸崖　驚悚畫面曝！虐貓男喊：牠不給抱

RIP！「吉祥物貓」慘被惡人狠虐丟下懸崖，驚悚影片曝光。（翻自crimea.mk.ru）

圖文／鏡週刊

被俄羅斯佔領的烏克蘭克里米亞地區，近日發生一起恐怖事件，當地一處知名觀光景點，裡面住著一隻知名的「吉祥物貓」慕斯雅（Musya），但在本月23日，有一名24歲男子前往旅遊，卻狠心地把慕斯雅丟下懸崖，大家都認為慕斯雅恐怕凶多吉少。

據英國《每日郵報》報導，事發的觀光景點，由於可以眺望海景，因此吸引不少遊客上門，另外還有備受矚目、深受遊客喜愛的「吉祥物貓」慕斯雅。據悉慕斯雅在這個觀光處已經住了10年左右，因此當地民眾與遊客都認識牠，也經常找牠玩，請牠當網美拍美照。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但在23日，一名24歲男子前往入場參觀，不久後直接把慕斯雅抱起來，當場將牠摔下深約40公尺的懸崖，監視器畫面也拍到這驚悚的一刻。男子犯案後，隨即離開現場。報導指出，這名男子來自聖彼得堡，在虐貓後即被警方逮捕，他宣稱自己原本想抱抱慕斯雅，但因為遭到慕斯雅反抗，所以把牠直接丟下懸崖。

【41J肉聲】RIP！「吉祥物貓」慘被惡人狠虐丟下懸崖　驚悚影片曝光

▲ 虐貓凶手。（翻自crimea.mk.ru）

不過當地媒體報導指出，這名男子疑似有精神疾病，目前警方尚未對他採取進一步法律行動。但另一方面，不少人都認為慕斯雅恐怕凶多吉少，對牠的遭遇感到不捨與難過。

★鏡週刊關心您：不良行為，請勿模仿。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

更多鏡週刊報導
【41J肉聲】這不是女團偶像簽唱會　人家是校長！男網友轟動「想報名念這學校」
死亡自拍！熟女搭火車拍美景把身體伸出去　瞬間撞大石爆頭「啪」命沒了
川普聯手俄羅斯與歐洲決裂　反對聯大烏克蘭決議！與馬克宏臭臉口舌交鋒

關鍵字： 鏡週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【趕出門找不到想穿的】橘紋貓翻箱倒櫃尋找愛衣XD

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

海獺跟漁民炫耀「寶貝石頭」　特地放岸上「開鑑賞會」

寶寶大哭保母汪舔頭安撫　貓皇路過接手洗狗變「舔舔接龍」

頑皮鸚鵡偷咬腳奶汪「邊吃邊哭」　飼主疑惑見霸凌場景

找15年前走失愛犬！嘉義飼主「懸賞30萬」盼看一眼

「能帶寵物用餐嗎？」他說好　見客人騎「2匹馬」超驚奇

橘貓搬家時突然失蹤　女童3周後「沙發內聽到虛弱喵喵聲」超驚喜

約克夏意外墜高樓　樓下女鄰居「紙箱神救援」驚險畫面曝

南投馬兒「壓壞欄杆」帶愛人約會　牠們是同性伴侶少了彼此會憂鬱

家賊難防！小屁貓「偷叼波菜」開溜　只挑洗好的超懂吃

男凌晨被吵醒　發現貓咪「摸黑看健身節目」臭臉回瞪：你怎麼沒睡

「吉祥物貓」慘遭丟下懸崖　驚悚畫面曝！虐貓男喊：牠不給抱

「一樣有蓬鬆毛毛」羊寶寶誤把狗狗當馬麻狂追　親生羊媽看戲

約克夏意外墜高樓　樓下女鄰居「紙箱神救援」驚險畫面曝

維修師傅來了！白柴拿最愛玩具討摸摸　網友：誰忍得住

橘貓搬家時突然失蹤　女童3周後「沙發內聽到虛弱喵喵聲」超驚喜

找15年前走失愛犬！嘉義飼主「懸賞30萬」盼看一眼

頑皮鸚鵡偷咬腳奶汪「邊吃邊哭」　飼主疑惑見霸凌場景

南投馬兒「壓壞欄杆」帶愛人約會　牠們是同性伴侶少了彼此會憂鬱

「能帶寵物用餐嗎？」他說好　見客人騎「2匹馬」超驚奇

寶寶大哭保母汪舔頭安撫　貓皇路過接手洗狗變「舔舔接龍」

《魔物獵人 荒野》評分解禁PS5版開90分　外媒盛讚：新手超友善

人氣漫畫家挺6月肚「起床腰爆痛」　孕期困擾全說了：媽媽真偉大！

不斷更新／宋晟睿快腿發威！林子偉高飛犧牲打　中華隊8局6比3西班牙

快訊／應援WBCQ中華隊殊死戰！　大巨蛋4戰累計破14萬人

滿血回歸！徐若熙最速158　中繼3.1局5K失1分全場掌聲中退場

南投縣青年發展所官方網站上線　最新資訊、申請發展資源一站可及

凱米颱風困信義山區居民　警長隨救援隊及時送達救命藥品獲表揚

瑞典訂製牌打造35萬Apple Watch奢華錶殼　台灣客超捧場

何超儀領軍眾星英國開唱　老公陳子聰成功抗病魔復出

藍心湄自拍張嘴「門牙缺一顆」！　2天前才上舞台哀號：爆痛啊

寵物動物熱門新聞

海獺炫耀石頭　放岸上給漁民欣賞

保姆汪舔頭哄嬰　貓皇參一咖洗狗

鸚鵡偷咬奶汪腳　牠「邊吃邊哭」

找15年前走失愛犬！飼主懸賞30萬

歡迎客人帶寵物　他見2匹馬看傻

橘貓搬家失蹤　3周後在「沙發內聽到喵喵聲」

約克夏墜高樓　樓下女鄰居「紙箱神救援」

馬兒靠自重壓壞欄杆　帶愛人約會

小屁貓偷菠菜　還知道要挑洗好的

男凌晨發現　貓咪「摸黑看健身節目」

維修師傅來了　白柴拿最愛玩具討摸

「吉祥物貓」遭人丟下懸崖　驚悚畫面曝光

床改方位　狗狗突然「不會睡覺」

5年過後2貓變胖！瞬間超越黑貓

讀者迴響

熱門新聞

海獺炫耀石頭　放岸上給漁民欣賞

保姆汪舔頭哄嬰　貓皇參一咖洗狗

鸚鵡偷咬奶汪腳　牠「邊吃邊哭」

找15年前走失愛犬！飼主懸賞30萬

歡迎客人帶寵物　他見2匹馬看傻

橘貓搬家失蹤　3周後在「沙發內聽到喵喵聲」

約克夏墜高樓　樓下女鄰居「紙箱神救援」

馬兒靠自重壓壞欄杆　帶愛人約會

小屁貓偷菠菜　還知道要挑洗好的

男凌晨發現　貓咪「摸黑看健身節目」

維修師傅來了　白柴拿最愛玩具討摸

「吉祥物貓」遭人丟下懸崖　驚悚畫面曝光

床改方位　狗狗突然「不會睡覺」

5年過後2貓變胖！瞬間超越黑貓

「一樣有蓬鬆毛毛」　羊寶寶把狗狗當馬麻狂追

熱門寵物影片

更多

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面