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花蓮搜救犬隊傳捷報　Fancy獲IRO高級認證

花蓮消防局搜救犬Fancy　通過IRO高級評測

▲花蓮消防局搜救犬Fancy，通過IRO高級評測。（圖／取自花蓮搜救犬隊～ｗｈｆ犬客粉專

文／中央社

花蓮縣消防局搜救犬隊參加瓦礫搜救犬IRO評量測驗，Fancy順利通過高級評測，是隊上第2隻通過IRO高級認證的搜救犬，Wilson雖沒有通過評測，但表現穩定，將繼續接受強化訓練。

花蓮縣消防局特搜大隊搜救犬小組成軍3年，Fancy跟Hero是4歲拉布拉多犬，體型嬌小的Wilson是3歲的傑克羅素梗犬，3隻曾參與0403地震太魯閣砂卡礑搜救任務，表現亮眼。

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Fancy跟Wilson這次參加台東縣消防局舉辦的IRO高級評測，由領犬員邱楷紘、曾景麟帶領參賽，測試搜救犬在真實災害情境中的反應能力、搜索技巧及服從性。

花蓮縣消防局指出，服從與敏捷度測試考驗搜救犬的基本指令服從能力，在複雜環境中的靈活度、是否能在高處行走、跨越障礙物、不怕噪音干擾等。搜索與定位測試則模擬地震或建築倒塌等災害現場，要求搜救犬在瓦礫堆中快速發現受困者，並以標準吠叫方式示警，幫助搜救人員精準定位目標。

Fancy在各項標準中皆達到國際高水準要求，順利通過IRO高級評測，Wilson未能通過評測，但仍展現平時訓練成果，未來將繼續精進搜救技能，再次挑戰高級評測。

花蓮縣消防局指出，目前搜救犬小組現役共3隻，Hero去年取得IRO高級認證，Fancy這次取得高級認證後，目前共有2隻高級及1隻中級的搜救量能。

花蓮縣消防局指出，每隻搜救犬自幼犬起接受數年的密集訓練，確保能在搜救任務裡迅速搜尋受困者，把握黃金救援時間，提高救援成功率，是任務中不可或缺的角色。

關鍵字： 搜救犬

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