花蓮黑熊逛大街可能與「芒果」有關　二度中套索救傷野放

記者李依融／綜合報導

花蓮玉里有台灣黑熊逛大街，牠是二度被救援野放的「達古阿里」，左後腳就是因為中陷阱而截肢。野灣野生動物保育協會表示，在2月21日就觀察到達古阿里逐漸靠近聚落，2周間黑熊曾造訪校園、在街道遊走，目前已展開誘捕行動。林業及自然保育署花蓮分署推測，達古阿里會靠近，很可能與「芒果授粉期」有關。

民眾分享的影片中，一隻台灣黑熊在馬路上行走，左後腳蜷曲著似乎受傷了，脖子上也戴著項圈。原來這頭黑熊是野灣野生動物保育協會、卓溪鄉登山協會與林業署花蓮分署共同救援的黑熊「達古阿里」。

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▲達古阿里二度中陷阱，造成左前掌與左後腳受傷。（圖／翻攝自林業及自然保育署花蓮分署臉書／資料照片）



達古阿里2023年7月左前掌中套索獲救，經過治療後於同年11月野放，然而2024年3月左後腳再次中套索，獲救治療後於同年12月4日野放，沒想到過了2個多月，觀察團隊從達古阿里的項圈訊號觀察到，這頭大熊逐漸朝人類聚落靠近。

林業及自然保育署花蓮分署人員調查達古阿里的路徑，玉里鎮源城國小教師表示黑熊曾在2月27日進入校園，8日又被人發現在馬路上漫步。調查人員進一步了解後得知，因為正值芒果樹開花授粉期，有些果農為了吸引蒼蠅傳粉，在芒果樹枝上懸掛裝有動物內臟、肉塊的桶子，可能因此吸引達古阿里靠近。

▲達古阿里中陷阱，由保育團隊將牠運下山。（圖／翻攝自林業及自然保育署花蓮分署臉書／資料照片）

▲達古阿里第二次獲救時救援人員及時處理，並將牠帶往保育中心安置。（圖／翻攝自林業及自然保育署花蓮分署臉書／資料照片）

花蓮分署也指出，達古阿里的項圈鬆動看起來晃來晃去，是因為變瘦的緣故，而變瘦的原因有可能和過冬與腳傷有關，目前已經啟動誘捕，將再檢查身體與左後肢的狀況，評估是否再野放或是永久安置。若是發現黑熊的蹤跡，請通報花蓮分署0800-000930（您您您救山林）。