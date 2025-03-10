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花蓮黑熊逛大街可能與「芒果」有關　二度中套索救傷野放

記者李依融／綜合報導

花蓮玉里有台灣黑熊逛大街，牠是二度被救援野放的「達古阿里」，左後腳就是因為中陷阱而截肢。野灣野生動物保育協會表示，在2月21日就觀察到達古阿里逐漸靠近聚落，2周間黑熊曾造訪校園、在街道遊走，目前已展開誘捕行動。林業及自然保育署花蓮分署推測，達古阿里會靠近，很可能與「芒果授粉期」有關。

民眾分享的影片中，一隻台灣黑熊在馬路上行走，左後腳蜷曲著似乎受傷了，脖子上也戴著項圈。原來這頭黑熊是野灣野生動物保育協會、卓溪鄉登山協會與林業署花蓮分署共同救援的黑熊「達古阿里」。

台灣黑熊達古阿里。（圖／翻攝自林業及自然保育署花蓮分署臉書）

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▲達古阿里二度中陷阱，造成左前掌與左後腳受傷。（圖／翻攝自林業及自然保育署花蓮分署臉書／資料照片）

達古阿里2023年7月左前掌中套索獲救，經過治療後於同年11月野放，然而2024年3月左後腳再次中套索，獲救治療後於同年12月4日野放，沒想到過了2個多月，觀察團隊從達古阿里的項圈訊號觀察到，這頭大熊逐漸朝人類聚落靠近。

林業及自然保育署花蓮分署人員調查達古阿里的路徑，玉里鎮源城國小教師表示黑熊曾在2月27日進入校園，8日又被人發現在馬路上漫步。調查人員進一步了解後得知，因為正值芒果樹開花授粉期，有些果農為了吸引蒼蠅傳粉，在芒果樹枝上懸掛裝有動物內臟、肉塊的桶子，可能因此吸引達古阿里靠近。

台灣黑熊達古阿里。（圖／翻攝自林業及自然保育署花蓮分署臉書）

▲達古阿里中陷阱，由保育團隊將牠運下山。（圖／翻攝自林業及自然保育署花蓮分署臉書／資料照片）

台灣黑熊達古阿里。（圖／翻攝自林業及自然保育署花蓮分署臉書）

▲達古阿里第二次獲救時救援人員及時處理，並將牠帶往保育中心安置。（圖／翻攝自林業及自然保育署花蓮分署臉書／資料照片）

花蓮分署也指出，達古阿里的項圈鬆動看起來晃來晃去，是因為變瘦的緣故，而變瘦的原因有可能和過冬與腳傷有關，目前已經啟動誘捕，將再檢查身體與左後肢的狀況，評估是否再野放或是永久安置。若是發現黑熊的蹤跡，請通報花蓮分署0800-000930（您您您救山林）。

關鍵字： 台灣黑熊花蓮台灣黑熊野灣野生動物保育協會林業及自然保育署花蓮分署

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