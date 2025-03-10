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侏儒河馬Thabo清晨離世　來台僅4個月「小傷口惡化」

侏儒河馬Thabo清晨離世 來台僅4個月「小傷口惡化」

▲Thabo是隻2歲年輕河馬，保育員暱稱牠為「湯包」。（圖／台北市立動物園提供）

記者李依融／綜合報導

台北市立動物園的侏儒河馬Thabo於今(2025)年3月10日凌晨4點22分經獸醫確診死亡，這對多月來悉心照顧Thabo的保育團隊來說是莫大的打擊。Thabo於2024年11月從新加坡動物園來到台北，並在經過一個月的檢疫期後正式進入非洲動物區。

Thabo生性謹慎膽小，且對食物挑剔。初來乍到時，保育員們花了很多心力照顧牠，從食材選擇到互動減敏，逐漸幫助牠適應新環境。然而，2025年2月11日，保育員發現Thabo右腳側出現小傷口，開始為牠進行口服藥治療，但Thabo對藥味非常抗拒，並且在清創治療時也顯得害怕。隨後，牠身上出現多處腫包，保育團隊持續進行清創和抽血檢查。

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▲侏儒河馬Thabo。（圖／台北市立動物園提供）

▲Thabo經過1個月檢疫，於2024年12月在非洲動物區亮相。（圖／台北市立動物園提供）

為了讓Thabo早日康復，保育員們嘗試各種美味食材來提升牠的食慾，但效果不佳。Thabo的營養吸收不良，身體逐漸虛弱，加上北台灣冬季寒流和日夜溫差大的影響，使牠的治療過程更加艱難。Thabo的狀況在3月9日惡化，保育團隊隨即組成緊急加護小組，24小時不間斷地給予密切照護，但Thabo的血液指數持續惡化，最終在3月10日凌晨離世。

侏儒河馬Thabo。（圖／台北市立動物園提供）

Thabo去年11月才從新加坡來台。（圖／台北市立動物園提供）

今早，台大獸醫專業學院的分子暨比較病理團隊協助進行了解剖，結果顯示Thabo因營養不良、循環障礙和感染，導致健康狀況每況愈下，最終無法戰勝病情。大動物的醫療照護不易，加上牠們無法如人類般表達病痛，增加了照養團隊的挑戰。

侏儒河馬Thabo的血緣交換是保育工作中的重要一環，牠的驟逝讓人感到無比悲痛。在全球物種整合保育的趨勢下，動物園與保育機構之間的合作仍將繼續，旨在維持動物族群健康和遺傳多樣性。動物園也表示，感謝Thabo在台北市立動物園陪伴我們的短暫時光。

侏儒河馬Thabo。（圖／台北市立動物園提供）

 ▲Thabo身體不適，恰逢台灣數度天氣起伏大，讓適應新加坡溫暖氣候的牠治療過程雪上加霜。（圖／台北市立動物園提供）

關鍵字： 台北市立動物園侏儒河馬侏儒河馬Thabo

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