薩摩耶出門散步變「北極熊」　風大到眼睛睜不開、耳朵消失

▲ 出門散步的伏特加被大風吹成「北極熊」。（圖／網友@samoyed_vodka.0629提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

再狂的風也擋不住想玩的心！新竹市居然出現了一隻「北極熊」，仔細一看其實是正在散步的3歲薩摩耶「伏特加」，因為當天的風超級大，導致牠的耳朵被吹成飛機耳，蓬鬆的毛也變成直髮，就像是換了一種品種一樣。從小就習慣這種強風的伏特加，只要沒有下雨就會想繼續跑跑，可愛畫面引發熱議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ 伏特加超級活潑，是家裡的開心果。（圖／網友@samoyed_vodka.0629提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



天真、可愛是伏特加的代名詞，如同大男孩一樣，非常的調皮愛玩，是家裡的開心果，基本上不會挑食，什麼都愛吃。飼主表示，新竹的風常常颳很大，每次「加加」都會興奮地去追落葉，也很喜歡吹風，當強風來臨時，就會變得跟寶可夢裡的「風速狗」一樣。

▲ 伏特加超級喜歡吹風，也很喜歡出門跑跑。（圖／網友@samoyed_vodka.0629提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



目前影片在Threads上發佈後瀏覽次數高達26萬次，按讚數高達3萬次，網友紛紛在底下留言「新竹風速狗」、「再大的風，都澆不熄要逛街的心情」、「狗：這在北極算電風扇而已」、「便便會直接被吹走…」、「這風感覺不輸颱風XD」、「牠是不是都洗X柔，超柔順」、「超級像北極熊」，除了伏特加萌翻大家的心，也直觀讓人感受到這風的威力。