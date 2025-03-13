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好康／寵愛毛孩雙重好禮！新聞雲ＡＰＰ限時兌領

活動小組／綜合報導

奴才們注意啦！東森寵物Ｘ慈愛動物醫院將於 3/30(日)下午2點於東森廣場台北車站西廣場舉辦 「東森寵物森友嘉年華」，現場有超多毛寶貝福利讓您免費帶回家，還有專業毛孩照護講座！ETtoday新聞雲一同寵愛您的毛孩，準備了活動當日限定的「寵愛毛孩雙重好禮」汪喵點心罐80g(口味隨機)+沃野好食光-鮮嫩牛肉堡佐高纖地瓜160g，提供您的毛孩美味與健康的雙重享受！

▲（圖／活動小組）▲3/30一日限定！東森寵物與慈愛動物醫院共同在Ｋ區地下街開趴啦！免費玩闖關活動拿好禮，還有專業寵物照護講座可以聽 (圖／東森寵物提供)

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要怎麼樣才能獲得「寵愛毛孩雙重好禮」呢？
1. 登入新聞雲APP，至「會員中心」>>「好禮兌換區」，使用東森幣兌換「寵愛毛孩雙重好禮」汪喵點心罐80g(口味隨機)+沃野好食光-鮮嫩牛肉堡佐高纖地瓜160g」
2. 500枚東森幣可兌換「寵愛毛孩雙重好禮」汪喵點心罐80g(口味隨機)+沃野好食光-鮮嫩牛肉堡佐高纖地瓜160g」
3.兌領時間及地點：限於2025/3/30當日14:00-16:00於台北車站K區地下街西廣場(K11入口處)「東森寵物嘉年華」活動櫃台兌換，逾期失效。
4. 操作步驟圖如下↓↓↓
▲（活動小組）

▲（活動小組）

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►活動參與需自備手機及網路，主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

如何獲得東森幣
1.下載新聞雲APP，首次綁定東森購物網帳號，即可獲得300枚東森幣
2.每天登入可獲1枚東森幣，累積登入領更多，單日最高31枚
3.在新聞雲APP瀏覽一篇新聞即可獲得1枚東森幣，每天最高可得50枚
4.分享一篇新聞雲APP的新聞即可獲得1枚東森幣，每天最高可得5枚

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【東森寵物嘉年華活動資訊】
活動日期 ：2025年03月30日(日)
活動時間 ：14：00 ~ 18：00
活動地點 ：東森廣場台北車站西廣場K11入口處
活動亮點搶先看：超限量特賣專區、趣味攤位、只送不賣限量「奴才進貢袋」、專業毛孩照護講座、毛孩專屬設施

東森寵物寵粉不手軟！「東森寵物嘉年華」活動現場將祭出超殺優惠熱銷寵物零食及毛孩保健品，以及印有超萌貓皇 & 柴柴迷因梗圖只送不賣的限量「奴才進貢袋」，註冊東森寵物APP會員，還有多個免費暢玩的趣味攤位，讓毛孩爸媽一起拼手氣！另外，專業毛孩照護講座免費聽，還能有吃有拿真好康！滿滿乾貨讓您在養寵道路上更加順利！

▲（圖／活動小組）

▲慈愛動物醫院特別邀請專業獸醫生親臨現場，舉辦毛孩照護講座，不只可以免費聽專業照護知識，還有點心可以吃！(圖／東森寵物提供)

此外，「東森寵物森友嘉年華」打造台北市最大室內寵物友善空間備有「毛孩專屬設施」，現場提供寵物推車租借並貼心準備尿布墊設有寵物飲水專區，同時還提供寵物零食試吃！不論是豔陽高照還是風吹雨打，都能帶著毛孩來放電！ 邀請全家大小一起來遛毛孩、逛好物、試手氣，體驗最療癒的萌趣樂園！

▲（圖／活動小組）

▲現場設有跳水價花車特賣，不限金額買就送寵物保健品，還有滿額送好禮，毛爸媽千萬不要錯過！(圖／東森寵物提供)

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