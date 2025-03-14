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來東森寵物洗澡「就捐10餐糧」　與KCT合作幫浪浪溫飽等家

東森寵物與KCT公益合作。（圖／東森寵物提供）

▲東森寵物以毛孩為出發點，提供專業的美容服務。（圖／東森寵物提供）

記者李依融／綜合報導

東森寵物與台灣畜犬協會(KCT)合作，即日起到4月30日帶毛孩到東森寵物美容，即可捐出10餐愛心飼料讓需要的毛孩飽餐，活動期間內累積3次美容服務，再加贈高級寵物護理組，讓毛孩享受更多呵護。

東森寵物美容師表示，幫毛孩洗澡不只是為了漂亮，其實還有許多健康的維護，例如毛髮濃密或敏感的毛孩，容易有皮膚問題與寄生蟲感染，定期清潔能降低皮膚病與蟲蟲危機的風險，此外長毛狗狗若是沒有定期修剪梳理，毛髮打結容易滋生細菌讓毛孩不舒服。東森寵物以毛孩的角度出發，除了整理得漂亮乾淨，也特別觀察毛孩的皮膚紅腫、指甲過長或耳道異味等問題，幫助飼主及早發現及早處理。

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東森寵物與KCT公益合作。（圖／東森寵物提供）

▲對美容師來說，不僅要讓毛孩變漂亮，也關注寶貝們的健康。（圖／東森寵物提供）

美容師分享了5點美容時會特別注意的項目，

1.皮膚健康：定期清潔避免皮膚病與過敏。
2.耳朵護理：預防耳道感染，避免搔癢異味。
3.指甲修剪：過長指甲影響行走，甚至導致關節問題。
4.牙齒保健：定期清潔減少口臭與牙周病風險。
5.毛髮整理：減少打結與毛球堆積，降低寄生蟲風險。
6.身體健康檢查：美容師可在過程中發現異常，及早發現健康問題。

以上不僅是把毛孩的外表打理得好看，也是美容師把毛孩當作自己的寵物關心，希望毛客人們都能健健康康。

東森寵物與KCT公益合作。（圖／東森寵物提供）

▲定時梳洗、修剪毛髮，讓毛孩有更好的生活品質。（圖／東森寵物提供）

【東森寵物資訊】

東森寵物Instagram：https://www.instagram.com/etipets/
東森寵物Facebook：https://www.facebook.com/etipets/
東森寵物LINE官方帳號：https://page.line.me/292swavy

【關於東森寵物】

東森寵物，全國最大的寵物連鎖通路店，提供全方位的寵物產品、高品質的美容服務，以及最完善的連鎖住宿服務。 擁有全台最多的專業美容師團隊，超過300位美容師為大家提供的美容服務遍及全台，確保每一位毛孩都能享受到最頂級的照顧。東森寵物與成立超過30年的慈愛動物醫院合作，超過70名獸醫師的專業醫療團隊，為所有毛寶貝提供最即時、最專業的醫療護理，通過創新和關懷，讓每一個寵物都能享受幸福美滿的生活。

關鍵字： 寵物美容東森寵物

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