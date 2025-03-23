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超暖！羊駝兄弟檔當起「白衣天使」巡房　超萌模樣曝

（圖／翻攝自網路）

▲羊駝化身「白衣天使」，探訪療養院長者。（圖／翻攝自X）

圖文／CTWANT

你以為羊駝只是一種可愛到讓人想狂拍照的動物？不，牠們現在可是專業「白衣天使」！來自愛爾蘭的羊駝兄弟Paddy和Oscar，會固定造訪當地安養院，為長者與醫護帶來滿滿療癒與溫暖~這對超萌的羊駝不只是動物，更像是行走的「心靈治療師」，能讓低落的心情瞬間好轉！

1.5小時的快樂巡房，長者最愛的神級陪伴每次進行的1.5小時療癒行程中，這對毛茸茸的小夥伴會穿梭在長廊，主動接近不願出門的長者，用溫暖的陪伴撫慰他們的心。有些行動不便或因失智症、憂鬱症而不願與外界接觸的爺爺奶奶，竟然因為Paddy&Oscar主動上門「送暖」，願意走出房間，甚至與牠們自拍合影，讓護理人員都驚訝於這股「羊駝魔力」！

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（圖／翻攝自網路）

▲Paddy、Oscar一來，不願出門的長者都願意走出房間，甚至與牠們自拍合影。（圖／翻攝自X）

比醫護更強大的療癒力量？科學研究也認證！其實這不只是單純的「可愛魅力」，根據相關研究，與動物互動能有效降低焦慮、提升信任感，對於長者及心理健康皆有正向影響，比起單純在花園散步，與羊駝相處帶來的情緒改善效果更顯著！Paddy & Oscar無疑是最暖心的陪伴者，用行動證明動物療法的力量。

體驗羊駝療癒魅力，你也可以！這對羊駝兄弟來自K2Alpacas-這是一個提供羊駝療癒行程的牧場，除了探訪安養院外，遊客也能預約與羊駝一起散步的活動，如果你也想親身感受這種前所未有的心靈療癒之旅，下次有機會到愛爾蘭時，不妨體驗看看。

（圖／翻攝自網路）

▲有機會到愛爾蘭時，不妨造訪這對羊駝兄弟。（圖／翻攝自X）

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關鍵字： PaddyOscar周刊王

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