啟英高中「寵物經營科」揭碑東森寵物技術交流　畢業生成即戰力

▲啟英高中寵物經營科揭碑。（圖／啟英高中提供）



記者李依融／綜合報導

桃園啟英高中18日舉辦「寵物經營科」揭碑儀式，這也是桃園首個寵物美容專業科，並與台灣畜犬協會(KCT)簽訂策略聯盟協議。東森寵物自2023年起便共同合作，此次也見證技職教育與產業鏈結的新篇章。

啟英高中在董事會的大力支持下，於2023年完成寵物美容教室及學程規劃。隨著勞動部自2018年起新增「寵物美容丙級」職類檢定，學生得以在技職教育中學習並考取專業證照。學校與東森寵物及醒吾科技大學簽訂三方合作備忘錄，針對寵物美容學程課程、師資培育及未來就業發展進行產學合作，讓學生在高中三年內習得專業技能，畢業後能迅速與業界接軌。

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▲KCT舉辦寵物檢定，為台灣寵物美容建立更高標準，東森寵物美容團隊也在其中屢奪佳績。（圖／啟英高中提供）



啟英高中指出，隨著少子化趨勢，寵物角色愈加重要，市場對專業人才需求持續增長。學校與KCT合作，簽訂策略聯盟，共同推動寵物產業教育，並舉辦「寵物經營科」揭牌儀式，市府教育局、學術界及產業代表均出席見證。東森寵物也積極參與此次產學合作，提供專業資源與市場經驗，協助學校規劃符合產業需求的課程，確保學生畢業後能順利與市場接軌。

▲東森寵物2023年起與啟英高中展開產學合作，並與醒吾科技大學簽訂三方合作備忘錄，打造專業寵物產業人才培育體系。（圖／東森寵物提供）

啟英高中建置符合國家級檢定標準的寵物美容教室，並聘請業界專業師資，確保課程內容與市場接軌。課程規劃涵蓋寵物美容造型、照護保健、鮮食製作、門市經營與寵物飾品設計，讓學生畢業即具備完整專業能力。學校提供跨領域選修課程，讓電子商務科與時尚造型科的學生也能選修相關課程，提升多元技能。東森寵物將提供產業趨勢分析與技術交流，確保學生學習到最前沿的專業技能。

▲寵物經濟蓬勃發展，透過完整的技職訓練與證照考取，畢業生將成為產業中的即戰力。（圖／東森寵物提供）



隨著寵物經濟快速發展，專業技能成為從業關鍵競爭力。啟英高中的「寵物經營科」成立，不僅讓學生掌握產業趨勢與專業技術，還能提升就業競爭力。東森寵物表示，未來將持續與學界合作，強化產學鏈結，推動更完善的寵物專業教育，讓台灣的寵物市場更具競爭力。

▲啟英高中舉辦「寵物經營科揭牌暨台灣畜犬協會(KCT)策略聯盟簽約儀式」，東森寵物作為產業合作夥伴見證歷史性時刻。（圖／啟英高中提供）