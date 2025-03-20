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東森寵物春遊趣！買就抽推車、雙肩包　一起帶毛孩出去玩囉

毛孩春遊趣。（圖／東森寵物提供）

記者李依融／綜合報導

東森寵物推出獨家春季寵愛回饋，即日起至5月14日，購買Petlife晶饌纖蔬肉糧或寶多福機能系列，就有機會帶回超值好禮，買越多，抽獎次數越多

超狂好禮等你抽

Capucci旅行者P2經典版寵物推車 x 1台 (價值 $9,850)

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HiDREAM雙開寵物帳篷雙肩包 x 2個 (價值 $2,500/個)

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動物美學沐浴禮盒組 x 10組 (價值 $599/組)

參加方式超簡單

活動期間：3/20-5/14
活動資格：

限東森寵物全台門市消費，購買指定商品達標，結帳時出示東森寵物APP會員條碼即可參加抽獎！

抽獎規則：

買 Petlife晶饌纖蔬肉糧 1 包 ➜ 送 Rrannk犬餐盒or貓罐 1 個 + 抽獎 2 次

買 寶多福健康機能系列（犬糧3入 or 貓糧2入） ➜ 送 Rrannk犬餐盒or貓罐 1 個 + 抽獎 1 次

抽獎＆領獎方式

抽獎時間：活動結束後一周內，將透過東森寵物APP後台撈取符合資格名單，並於東森寵物官網 & Facebook 公布中獎名單。

中獎通知：APP 也會同步通知，記得開啟推播不錯過。

領獎方式：收到中獎通知後，回覆欲領獎門市，並於指定時間內至門市領取。

注意事項

商品數量有限，依各門市實際庫存為準，詳細活動辦法依東森寵物公告為準，東森寵物保留最終解釋權。

東森寵物提供


▲加入金萌卡消費累積萌點數，1點抵1元，結帳時出示APP會員條碼即可折抵，買得越多省得越多，會員還享生日禮、滿額贈。（圖／東森寵物提供）

加入金萌卡，點數當錢花

東森寵物打造寵點數經濟，讓每一筆消費都更有價值， 萌點數 1 點抵 1 元， 結帳時出示 APP 會員條碼即可折抵，加入金萌卡會員，還可享專屬優惠、生日禮、滿額贈禮，寵愛毛孩的同時，也讓荷包更輕鬆。

【東森寵物資訊】
東森寵物Instagram：https://www.instagram.com/etipets/
東森寵物Facebook：https://www.facebook.com/etipets/
東森寵物LINE官方帳號：https://page.line.me/292swavy

關鍵字： 東森寵物寶多福春遊趣

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