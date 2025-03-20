東森寵物聯名加菲貓！貓窩、玩具都超可愛　全系列85折

記者李依融／綜合報導

東森寵物推出加菲貓聯名商品，包括貓窩、貓抓板、犬貓玩具、外出包，每一款都超可愛，即日起到4月16日加菲貓系列商品85折。還有飼料罐罐挑戰全台最低價，耐吉斯飼料、新萃Nutri Source指定品項55折，西莎蒸鮮包16包特價399元。

加菲貓 x 派思維超萌寵物用品正式進駐東森寵物，造型寵物外出包有加菲的「經典厭世表情」，尾巴還能拆下變玩具，實用又歡樂。加菲貓貓抓板與逗貓棒更是貓主子必備，耐抓又可愛，讓家裡的氣氛更活潑，主子也玩得超開心。

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▲加菲貓貓抓板玩具可愛、好玩又紓壓。（圖／東森寵物提供）



▲加菲貓貓抓板電視，讓奴才觀賞主子演大片。（圖／東森寵物提供）

▲多種逗貓棒，喵星人超滿意。（圖／東森寵物提供）



除了貓咪用品，狗狗也有相關產品，包括歐迪彈跳球、藏食玩具與拔河玩具，讓狗狗們也能一同沉浸在加菲貓的魅力。限量聯名商品數量有限，別錯過這波最萌的寵物潮流。

▲有加菲貓的熊熊布偶！（圖／東森寵物提供）



▲狗狗與球球當然是絕配。（圖／東森寵物提供）



▲狗狗玩具可愛又豐富。（圖／東森寵物提供）



東森寵物除了讓毛孩玩得開心，也照顧毛孩的健康與營養，耐吉斯飼料與新萃Nutri Source指定品項55折，精選高品質肉類與營養配方，照顧毛孩健康，滿足不同體型與年齡的營養需求。西莎蒸鮮包任選16包特價399元，主打低溫蒸煮技術，保留完整鮮肉風味與營養，提供毛孩最天然的美味享受。

▲無辜的萌萌加菲貓，連奴才都好想要啊！（圖／東森寵物提供）



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東森寵物，全國最大的寵物連鎖通路店，提供全方位的寵物產品、高品質的美容服務，以及最完善的連鎖住宿服務。 擁有全台最多的專業美容師團隊，超過300位美容師為大家提供的美容服務遍及全台，確保每一位毛孩都能享受到最頂級的照顧。此外與成立超過30年的慈愛動物醫院合作，超過70名獸醫師的專業醫療團隊，為所有毛寶貝提供最即時、最專業的醫療護理。我們關心每一個生命，致力於為所有寵物及其飼主提供最優質的產品與服務。