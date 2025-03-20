320世界麻雀日！鳥被黏鼠板困住案例多　獸醫教簡易救援

▲每年3月20日為「世界麻雀日」，都會區中經常能看見麻雀的蹤跡。（圖／新北動保處提供）

圖文／鏡週刊

每年3月20日為「世界麻雀日」，這是由印度環保團體發起，希望喚起大眾對日常生活中常見鳥類的關注。新北市動保處長期致力於野生動物救援與保護，不僅關心保育類動物，也積極救援都市中常見的鳥類，如麻雀、白頭翁、綠繡眼等。去年動保處共受理1,388件野鳥救援案件，這些鳥類因誤觸黏鼠板、其他人為因素或環境影響而受傷，需要即時援助。動保處透過救援與醫療照護，幫助牠們順利重返自然。

日前動保處接獲通報，中和區華新街吳小姐發現2隻麻雀受困於黏鼠板，連板帶鳥送交動保處，經人員搶救後，成功脫困並恢復野放；而在板橋區大智街，民眾發現1隻麻雀被黏鼠板困住，民眾自行使用橄欖油將鳥脫離黏鼠板，但處理不當導致鳥全身沾滿油脂，羽毛無法有效保溫，最終因失溫不幸離世。

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▲受困在黏鼠板上的白頭翁。（圖／新北動保處提供）

動保處指出，麻雀廣泛分佈於歐亞大陸，喜歡成群活動，常見於農田、鄉村及城市，主要以穀物、草籽及昆蟲為食。由於麻雀高度適應人類環境，因此在人類生活圈內經常可見，根據2024年資料顯示，動保處受理鳥類通報案中，有62件為麻雀救援案，其中因黏鼠板受困的案件就有9起。黏鼠板隨意放置於戶外，可能對鳥類造成嚴重威脅。黏鼠板上的黏膠反光效果容易讓鳥類誤認為積水，因而前來覓水卻不慎受困。此外，麻雀習慣群體活動，一旦有個體受困，其他同伴可能也會被吸引過去，導致集體受害。若鳥類長時間受困，不僅可能因掙扎導致骨折、脫臼或羽毛受損，還可能因脫水、失溫而喪命。

▲鳥類誤觸黏鼠板，切勿直接拉扯，可用報紙或衛生紙輕覆於受困鳥的周邊。（圖／新北動保處提供）

獸醫師陳鉅尹表示，發現鳥類誤觸黏鼠板，切勿直接拉扯，以免造成翅膀骨折或羽毛嚴重受損。建議可採取以下方式：1.先用報紙或衛生紙輕覆受困鳥的周邊，避免其羽毛與身體進一步沾黏。2.使用少量橄欖油輕輕塗抹受黏部位，讓黏膠逐漸軟化。3.待黏膠軟化後，再以少量麵粉輕拍吸附黏膠，避免鳥體沾滿油脂，影響羽毛的保暖功能。上述處置有些風險，若無十足把握，可將紙張鋪在受困處，連同黏鼠板一起放入紙箱，確保鳥不會因掙扎而進一步受傷。並立即通報動保處。

新北市動保處表示，藉由世界麻雀日，呼籲民眾一起關注這些與我們最親近的鳥類，避免在戶外使用黏鼠板，以降低鳥類誤觸風險，用小小的改變，讓牠們的生存環境更加安全。如發現受傷或受困鳥類，請立即撥打動保處24小時專線（02-2959-6353）通報或1959，以確保受傷動物能獲得適當醫療與安置。



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