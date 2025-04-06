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鬥牛犬纏鬥3.6公尺眼鏡蛇「同歸於盡」！飼主悲：為守護一家人

印度一戶人家飼養的鬥牛犬「Bheema」發現有眼鏡蛇逼近主人的孩子，牠為了護主與眼鏡蛇搏鬥15分鐘，最終同歸於盡。（圖／翻攝自《The New Indian Express》）

▲勇敢的「Bheema」為了護主與眼鏡蛇搏鬥15分鐘，最終同歸於盡。（圖／翻攝自《The New Indian Express》）

圖文／CTWANT

日前台灣發生比特犬養傷人事件，但印度則出現一隻鬥牛犬誓死守護主人一家！一隻鬥牛犬與眼鏡蛇纏鬥後死亡，進一步了解才知道鬥牛犬是怕眼鏡蛇傷害主人一家，牠被眼鏡蛇咬傷仍極力反擊，把眼鏡蛇咬成好幾塊才倒下，犧牲自己救了主人。

根據外媒《新印度快報》報導，來自印度哈桑的薩曼塔（Shamanth）與家人飼養2隻狗，一隻杜賓狗和一隻鬥牛犬，他們把鬥牛犬取名為「Bheema」，全家都很疼愛2隻狗。日前薩曼塔家中出現一條約長3.6公尺的眼鏡蛇，但大人都到田裡務農，小朋友則在家中玩耍，完全不知道危險逼近。

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眼鏡蛇躲在薩曼塔家中院子的椰子樹葉下，沒想到鬥牛犬「Bheema」很快注意到眼鏡蛇，似乎怕眼鏡蛇傷到家中小朋友，開始朝眼鏡蛇瘋狂吠叫；「Bheema」的行為引來薩曼塔和其他大人的注意，他們趕回家才發現有眼鏡蛇闖入，並試圖要「Bheema」離眼鏡蛇遠點，沒想到牠直接上前攻擊眼鏡蛇。

「Bheema」與眼鏡蛇纏鬥持續15多分鐘，過程中「Bheema」遭眼鏡蛇咬到牠的臉，但牠不受影響繼續攻擊眼鏡蛇，直到牠把蛇擊倒後並將其咬成數塊，才停下動作，但「Bheema」也因為被眼鏡蛇咬了中毒死亡，最終雙方同歸於盡。

事後薩曼塔和村民們都為「Bheema」的死感到痛心，也很感激牠誓死守護家人，「如果牠沒有看到眼鏡蛇並發動攻擊，孩子們跟其他工人可能會被眼鏡蛇咬傷，多虧牠才能避免更慘烈的悲劇發生」。據悉，「Bheema」曾參加過許多寵物犬比賽、獲獎無數。

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