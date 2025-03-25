貓熊「福寶」靜養107天重新見客　探索新造設施、吃竹筍

記者李依融／綜合報導

大貓熊「福寶」經過107天的靜養，終於在25日重新與大家見面，只見福寶在外敞開心曬太陽，探索著新的棲架、樹木與草地，也開心地吃起竹筍。飼養員表示，希望為福寶喜歡為牠新打造的遊憩空間與設施。

福寶2024年3月從韓國回到大陸四川臥龍大貓熊苑神樹坪基地，6月11日結束漫長的隔離期正式亮相，每天都吸引大批人潮一睹福寶的風采，然而在同年12月，福寶被發現出現抖動的情形，經過許多檢查皆無異常，12月下旬牠被轉移到非展區靜養，期間經過發情期，等到一切狀況都穩定了，終於在3月25日重新亮相。

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▲福寶經過107天的靜養，終於又跟大家見面啦！（圖／翻攝自微博＠中國大熊貓保護研究中心）



▲福寶練就邊玩球、邊吃蘋果的功夫。（圖／翻攝自微博＠中國大熊貓保護研究中心）



福寶目前的居所位於神樹坪基地幼兒園2號館，許多粉絲24日得知福寶總算要出外場，迫不及待訂票前往，想親眼看看朝思暮想掛念的福寶。為了福寶再次亮相，園區也為牠準備了新的行為豐富設施，包括新的樹木、新種的草皮，飼養員希望福寶會喜歡這些新設施，而福寶也不負眾望，一出外場便到處探索，也自在地拿起竹筍享用。

▲福寶第一天重新見客，探索環境後悠閒吃起竹筍。（圖／翻攝自微博＠中國大熊貓保護研究中心）

對於福寶曾發生抖動的情況，陸媒《央視新聞》表示，貓熊中心正在展開遺傳基因檢測與病理學等研究，而局部肌肉輕微跳動的情況，在大貓熊身上並不罕見，屬於自發的神經肌肉反應，並不會引起疼痛或不適，「此類現象多與環境變化、情緒敏感或潛在的健康問題相關，絕大多數情況屬於常見的生理反應。」

▲福寶的笑容大家等了好久，許多粉絲迫不及待再見到牠。（圖／翻攝自微博＠中國大熊貓保護研究中心）