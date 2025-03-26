小黑狗變大長腿堅持睡「迷你窩」　蜷縮成一團努力塞進

▲So咩一下子就變成大長腿，小時候的窩已經睡不下了。（圖／網友＠twinkle_mix0114提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



實習記者陳安榆／採訪報導

我還是寶寶！新北市3歲黑色米克斯犬「So咩」從小就睡寵物圓床，然而牠已經變成大長腿，沒辦法完全地塞進去小時候的窩。無奈So咩只對那個小小的窩情有獨鍾，所以總是會很努力的蜷縮成一團，看起來實在是太擠了。

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▲委屈神情彷彿在說：「我還是小寶寶」。（圖／網友＠twinkle_mix0114提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



So咩最喜歡吃豬肉，奴才每天都會變著方法料理，同時也是一隻很傲嬌的狗狗，心思非常細膩。So咩在家中是老大，總是會偷偷兇弟弟「提姆」，不過轉頭看像主人又會裝作柔弱的樣子，在家人面前永遠都會擺出一副溫順的狀態，其實是個「恰北北」。

▲So咩一次躺2個床，把弟弟的床搶來睡。（圖／網友＠twinkle_mix0114提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



兩隻狗狗很常一起玩，不過牠們有次在玩耍時不小心將圓床撕扯破了，所以現在姊弟倆最愛的「窩」就是媽媽的床了。飼主笑道，每天的床上都會「長滿狗」，尤其是當媽媽要去洗澡時，So咩就會開始佔位置，尤其喜歡「永遠斜躺在床的正中間，不然就是整隻窩在枕頭上，超級會享受，順便還能讓媽媽沒位置睡」，提姆則是有時候會睡在沙發上。

▲姊弟倆經常跑到床上搶媽媽位置。（圖／網友＠twinkle_mix0114提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



飼主提到，So咩還有很多不同的窩，但是似乎是覺得這種縮成一球很有安全感，「後來也幫他們各買了新的睡墊，不過弟弟的總會被姐姐搶來，一起壓在身下。」貼文發佈後吸引不少網友按讚，紛紛留言「牠有盡量把身體縮小了」、「所有狗狗都認為自己還是一隻小狗狗」、「狗狗：是墊墊變小了喔」、「牠還只是個寶寶啊」，全都被牠可愛的一幕萌翻。