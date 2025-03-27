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臘腸狗澳洲荒野走失！500多天後現蹤　救援隊出動誘捕

澳洲一名女子喬治亞（Georgia Gardner）的愛犬薇樂莉在2023年11月走丟，沒想到在500多天後被發現蹤跡，讓她又驚又喜。（圖／Facebook／Kangala Wildlife Rescue）

▲澳洲一名女子喬治亞（Georgia Gardner）的愛犬薇樂莉在2023年11月走丟，沒想到在500多天後被發現蹤跡，讓她又驚又喜。（圖／Facebook／Kangala Wildlife Rescue）

圖文／CTWANT

澳洲一名女子喬治亞（Georgia Gardner）在2023年11月，帶著愛犬薇樂莉（Valerie）前往袋鼠島露營，沒想到，薇樂莉突然從圍欄中逃出，跑進了灌木叢，就這樣消失不見。直到最近，有人在荒野中發現並拍攝了薇樂莉的身影，讓喬治亞又驚又喜，目前救援義工已經在薇樂莉出沒附近架設多個陷阱，試圖誘捕小狗。

根據《衛報》等外媒綜合報導，澳洲一名女子喬治亞（Georgia Gardner）在2023年11月，帶著愛犬薇樂莉（Valerie）前往袋鼠島露營。沒想到，薇樂莉突然從圍欄中逃出，跑進了灌木叢，就這樣消失不見。

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雖然當時喬治亞和男友立即尋求當地人的幫助，並在附近尋找愛犬持續一週，但都沒有任何消息。直到最近，有人在荒野中發現並拍攝了薇樂莉的身影，並將此消息發布至網路上，讓喬治亞感到又驚又喜。

喬治亞表示，過去薇樂莉從未離開她身邊，薇樂莉也不是喜歡外出的狗「牠簡直就是個小公主」。因此，她對薇樂莉的生存技能感到出乎意料「我想，牠可能不是在野外生存，而是有人收養了牠，或者牠和其他狗一起玩耍，吃著牠們的食物。」

對此，救援義工表示，薇樂莉出沒的地點，在距離失蹤的營地約15公里處，目前已在該處架設多個帶有監視器的陷阱，試圖誘捕小狗。

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