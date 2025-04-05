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新手貓奴看這篇！貓糧挑食、貓砂選擇障礙　網友熱議養貓十大必備用品　

▲▼OpView社群口碑資料,新手,貓奴。（圖／取自photoAC）

▲準備迎接貓主子進家門，光有愛還不夠！（圖／取自photoAC）

記者楊智雯／綜合報導

想迎接一隻喵星人進家門，光有愛還不夠，準備好「養貓神隊友」才是真正進入貓奴世界的第一步！從貓砂盆到零食玩具，每樣用品都有學問，《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》觀察網友近一年熱議的「養貓必備用品」，幫助新手貓奴秒懂如何打理主子的吃喝拉撒睡，免走冤枉路！

▲▼OpView社群口碑資料,新手,貓奴。（圖／OpView社群口碑資料提供）

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▲網友熱議養貓十大必備用品。（圖／OpView社群口碑資料庫提供）

觀察近一年內網友針對「養貓必備用品」的相關話題討論，發現討論度最高的就是「貓糧怎麼選？」，光是自己每天要吃什麼都很難決定了，對於語言不通的喵星人，要怎麼選健康又願意吃的糧食更是讓人傷腦筋，貓糧主食分乾糧與濕糧，各有支持派系，很多飼主都說「我家貓對罐頭超挑」、「換過五個牌子才勉強願意吃」，也有網友建議輪流換口味，才不會讓主子吃膩拒食。

至於零食肉泥則是「訓練神器」，但也有飼主無奈說「每次給肉泥就是刷牙、剪指甲的前奏，現在牠一看到就躲」。不過也有網友提醒，貓咪若過於依賴零食，可能會導致正餐攝取減少，「他們跟小孩一樣，零食吃多了會不吃正餐」，且攝取過量也可能影響貓咪健康，「肉泥其實偏鹹，對貓的腎臟負擔不小，不能太常吃」。

除了吃，貓咪的如廁品質也是熱議焦點，尤其是「貓砂」種類很多，有礦砂、松木砂、木屑砂、豆腐砂、水晶砂，各有其愛用者，有人力推「豆腐砂沒怪味、粉塵少」，也有人推薦礦砂「粉塵低又除臭」。此外，自動貓砂機是否值得購入也成為話題，有網友表示「自己蠻推，因為工作比較忙才考慮智能商品，畢竟也是價格不低，不過省事很多」，另一方面，部分飼主也關注貓砂盆如何設計，因貓咪上廁所時需要安全感，「建議選擇開放式且足夠大的貓砂盆」，每隻貓咪對貓砂的適應度不同，飼主可以根據貓咪的習慣與家中環境，選擇最合適的貓砂產品。

關鍵字： OpView社群口碑資料新手貓奴

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