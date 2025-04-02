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接班黃金獵犬驟逝媽捐血積德　牠貼心安撫：我要去當神獸了！　

黃金獵犬咘咘。（圖／咘咘媽媽提供）

▲黃金獵犬咘咘笑容溫暖可愛。（圖／咘咘媽媽提供）

文／柚子貍

就在黃金獵犬咘咘的溝通要開始前，媽媽突然又補了一張照片，「我剛剛去塔位看完咘咘，這是塔位前我跟咘咘說話的照片，看老師會不會比較好感應」。媽媽已經提供好多照片，應該不差這一張吧，所以我只是快速瞄一眼，沒放在心上。但是，我錯了。

當我冥想完打開咘咘的相簿後，發現其他的照片我都沒有感覺，唯獨這最後的一張突然從平面變成3D立體的模樣，我看到咘咘笑得好開心，比照片上的笑容還要誇張，是那種看久了、你雖然不知道祂在笑什麼，但也會被感染到嘴角失守的那種笑容，我跟媽媽說，還是您了解祂，咘咘選了這張，而且非常開心的來溝通。

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咘咘是媽媽因為思念大兒子黃金獵犬大寶，在咘咘出生前就跟朋友預定好的的黃金小寶寶，6年來填補了媽媽失去「大兒子」的空虛，但是很愛出去散步的咘咘，突然變得沒有食慾跟精神，住院一周查不出原因，才6歲的祂，短短8天就離世了。醫生說，咘咘的身體像有一個洞一樣，讓祂一直貧血，判斷是自體性溶血性貧血，但找不到祂身體那個洞在哪裡，輸血也沒有用，狀況一天比一天差。

「我的心從祂開始住院就碎了，只是到後來碎到撿不起來，祂離開我真的整個崩潰！」、「是我哪裡失職嗎？還是祂有其他任務，或是替我擋了災？」，前一陣子媽媽才從高處摔下來，肋骨骨折，竟神奇的不用住院，所以她才會想是不是咘咘替她擋了災，否則她實在無法接受才6歲的孩子就這樣離去了。

「我如果替媽媽擋災而死，媽媽會感動嗎？但我覺得媽媽會愧疚一輩子ㄟ。」咘咘說不是替媽媽擋災，但祂的離開，的確跟媽媽有一點關係。「媽媽你還記得你的黃金哥哥嗎？上一次我死掉剛到彩虹橋時，就聽到一隻跟我長的一樣的黃金獵犬在講祂的媽媽有多好，我很羨慕啊，我怕這麼好的媽媽被搶走，所以不顧自己才剛報到，還沒來得及讓靈魂充電，就偷跑去排你的隊了」，「所以媽媽妳以為我是你預定的，其實，你也是我預定的呦！」。

「只是那時候我不知道，靈魂回到天家，沒有充電就又回到地球，壽命會短很多，因為一下電力就用完了啊」，「老天必須要讓我的身體壞掉，我才有機會回來充電，所以媽媽妳當然找不到原因啊」、「要怪只能怪我自己太心急，想佔缺，但媽媽，咘咘不後悔，聽大黃金的話果然沒有錯，遇見媽媽超幸福。」。

「那下一站你要去哪裡呢？媽媽希望你回來再當我的金金，或者相約下一輩子真的成為母子，讓我再好好疼你一次好嗎？」為了這個心願，媽媽不只每兩天就去塔位跟祂說一次，每天下班後，也一定要先為祂抄完經文折成蓮花才會去睡覺，而且本來很怕捐血的她，也為咘咘開始捐血救人，無非希望替咘咘累積更多福報。

此時，咘咘給我一個畫面，祂站在一個像富士山的高山中間，「媽媽，我有新任務了，這裡的照顧者跟我說，因為媽媽一直在做很多事幫我累積功德，我直接跳級了，要去當一個照顧山林的神獸ㄟ」，接著畫面中跳出南極仙翁跟一隻仙鶴陪在祂身邊。

我不懂當神獸跟南極仙翁有什麼關係，但是用當神獸守護山林來為自己靈魂充電，我倒是第一次聽到，媽媽也充滿訝異。

「媽媽，咘咘好興奮哦，因為照顧者說，靈魂有貢獻的話，充電會更快，對靈魂的進化也更有幫助，我就有機會下輩子變成一個很聰明的男孩子」、「然後因為這些功德是媽媽給我的，所以跟媽媽續前緣的機會也會提高哦，咘咘太開心了。」難道是因為這樣，祂才會透過這張照片讓我看到祂一勁的傻笑，笑得好開心嗎？

媽媽說，這樣一來，要再相逢不知何時了，但還是很欣慰，「神獸真是一個不錯的缺啊！」我也順勢跟媽媽開玩笑說，真是一個喜歡佔缺的孩子呀。

「媽媽，你現在在動物天堂好搶手哦，一大堆想去排隊呢！」咘咘說祂也學黃金哥哥告訴大家，祂有一個好棒的媽媽，「但放心，我只在充飽電的資深靈魂區公告，不讓媽媽再崩潰一次。」。

關鍵字： 寵物溝通柚子狸

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