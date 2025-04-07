新店動物之家老舊電線走火　收容貓遭濃煙嗆「1死1傷」

▲新店動物之家老舊電線走火，目前畫面曝光。（圖／翻攝自Facebook／戴瑋姍）



實習記者陳安榆／綜合報導

新北市新店動物之家日前傳出火警，其中一隻貓咪遭濃煙嗆傷後送醫，搶救無效於隔日離世，目前還有一隻貓咪治療中，其餘貓咪則移至他處收容。消防人員初步研判為老鼠啃咬「老舊電線」走火，燃燒面積為1平方公尺。

新北市政府動物保護防疫處表示，工作人員3月30日下午3時巡房，發現貓隔離室竄出濃煙，當即關閉電源並通報消防，約10分鐘後自行撲滅火勢。隨即醫警消人員到場協助，初估走火原因為電線過舊，加上被老鼠啃咬而導致火災的發生。

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據了解，隔離室當時有8隻貓咪，其中一隻遭濃煙嗆傷送醫，卻在隔天急救無效不治，目前仍有一隻貓咪在治療，其他6隻貓咪已移轉至其它地方安置觀察。

消防人員於隔日（31日）前往事發隔離室鑑識，詳細火災調查報告尚未出爐。新北市議會議員戴瑋姍表示，期望相關官方機關能夠早日公開調查結果，以回應社會大眾的疑慮。她也針對消防問題直言「希望能夠全面檢視新北八處動物之家」，綜合改善缺失，避免憾事再次發生。

動保處表示，新北動物之家每年均委託宇洋消防安全設備行協助申報通過，並將於今年5月再申報消防設備作業，該所之消防配置均符合消防法規規定。該動物之家為老舊房舍，房齡約莫30至40年。為讓動物有好的生活環境，動保處目前已著手進行改建，改建前因電線老舊而發生短路，目前已請水電人員完成全館檢視，以維房舍安全。已依建照取得前完成地方說明會，後續核定後依序進行水土保持工程，及相關房舍建築。