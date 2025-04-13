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生活在糞水中！6毛孩遭關空屋「全身汙垢」虛弱無力...煉獄環境曝

新北市新店區發生不當飼養案件，6犬隻被關在山上空屋，連乾淨飲水和飲食都沒有。（圖／新北市動保處提供）

▲6犬隻被關在山上空屋，連乾淨飲水和飲食都沒有。（圖／新北市動保處提供）

圖文／CTWANT

新北市新店區近日查獲不當飼養案件，飼主自稱是不捨懷孕母狗流浪，將犬隻養在山上空屋中，卻未提供乾淨飲水和飲食，屋內環境更是髒亂不堪，母狗生下5隻小狗後，6犬隻只能生活在糞水當中，甚至連乾淨的水和食物都沒有，新北市動保處獲報後前往查緝，確認飼養環境惡劣，且犬隻皆未寵物登記、未絕育、未定期施打狂犬病疫苗，依動保法開罰9萬8000元，並沒入6犬隻，飼主不得飼養應辦理登記之寵物及認養動物。

空屋內環境髒亂不堪，狗兒只能生活在糞水之中。（圖／新北市動保處提供）

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▲空屋內環境髒亂不堪，狗兒只能生活在糞水之中。（圖／新北市動保處提供）

據了解，該名飼主自稱小與狗陪伴長大，對犬隻有深厚的感情，多年前看見工地上有遭人遺棄犬隻，心生不忍決定收留母犬，並特地找山上可安置多隻犬隻的空屋。

但其所承租的房屋漏水，導致屋內長期積水，飼主也因工作忙碌，每周只能上山一次，帶大份飼料和數桶水供6成犬飲食，且平均每月僅清掃一次環境，導致飼養環境極其惡劣。

動保處現場勘查後，發現屋內充斥難聞糞便惡臭，地面更布滿犬隻排泄物與汙泥，髒污水桶、空塑膠箱籃凌亂擺放四處，6犬隻全身堆積汙垢，幾乎無法辨識原本犬隻毛色。

且狗兒們虛弱無力、精神不佳，動保處緊急將牠們送醫治療及安置，後續送醫發現6犬隻體內有感染、營養不良等情形，且牠們皆未寵物登記、未絕育、未定期施打狂犬病疫苗，於是依動保法向飼主開罰9萬8000元。

 狗兒被救出時虛弱無力、精神不佳，被動保處緊急送醫治療及安置。（圖／新北市動保處提供）

▲狗兒被救出時虛弱無力、精神不佳，被動保處緊急送醫治療及安置。（圖／新北市動保處提供）

新北市動保處呼籲，飼養寵物須確保其基本生活需求，包括提供乾淨衛生飼養環境、每日提供乾淨、充足食物及飲水，另外也必須提供犬隻戶外活動時間以及定期健康檢查，終日用籠子或牽繩飼養動物容易有繞圈圈、踱步或是過度吠叫等不健康的行為，飼主若無法提供適當的飼養條件，應考慮透過合法管道協助送養，確保犬隻適當的生活環境，避免因不當飼養而受罰。

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