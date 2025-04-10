胖負鼠窘卡鳥箱變「鼠球」　越擠越生氣靠鎮靜劑才脫困

▲負鼠卡在鳥巢箱洞生氣。（圖／翻攝自臉書@ACT Wildlife）



記者李依融／綜合報導

澳洲一隻刷尾負鼠(brushtail possum)舒服地鑽進鳥巢，想美美睡一覺，沒想到牠卻卡在洞口出不來了，整隻圓滾滾卡住的模樣，也成了牠的「鼠生照片」，最後透過動物救援才讓牠脫離險境。

這隻毛茸茸的刷尾負鼠擠進鳥巢箱，卻被卡在洞口，牠越是想鑽出來，就卡得越緊，這也讓牠的情緒更加糟糕。當野生動物動物救援團體ACT Wildlife到達時，負鼠仍動彈不得，而且牠超級生氣，救援團隊無法將牠救出，最後只能施打鎮靜劑，才把牠從木板拉出來。

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▲負鼠越擠卡越緊，情緒越來越不好。（圖／翻攝自臉書@ACT Wildlife）

▲救援人員決定使用鎮靜劑，幫助脫困。（圖／翻攝自臉書@ACT Wildlife）

這隻落難的負鼠被取名為鮑勃(Bob)，從麻醉中醒來後牠很快就康復，並且野放回適合的棲息地。ACT Wildlife表示，很難過看到鮑勃受困，不過這種情況他們並不驚訝，「因為現在負鼠的棲地日益減少，鮑勃很可能是在錯誤的地方試圖找庇護所，才會困在裡頭。」

ACT Wildlife表示，鮑勃野放後就不見蹤影，「這種情況再好不過了，表示牠大概找到了合適的棲所。」

▲鮑勃終於脫困，睡夢中醒來後牠情緒好多了。（圖／翻攝自臉書@ACT Wildlife）