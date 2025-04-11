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東森寵物「金萌卡」當神隊友！　回饋20%邊寵毛孩邊省荷包

金盟卡。（圖／東森寵物提供）

▲東森寵物金萌卡會員，每消費2000元，立刻現省400元，回饋超有感。（圖／東森寵物提供）

記者李依融／綜合報導

物價上漲，飼養毛孩的開銷也節節高升，東森寵物推出「金萌卡」會員制，每天不到8元就享有20%回饋，一年最高現省7200元，成為毛爸媽的「抗通膨神隊友」！

加入金萌卡會員每年只要3000元，平均一天不到8元，就享有20%回饋。東森寵物表示，以一般毛孩家庭每月支出1500元到3000元推算，金萌卡僅需2到3個月就可以回本，一年最高現省7200元。舉例來說，以購買一袋飼料加零食來看，結帳當下直接回本，東森寵物分享，不少飼主說「每次結帳都像打8折」，讓飼主照顧毛孩日常，也能省出一片森林。

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金盟卡。（圖／東森寵物提供）

▲金萌卡會員於樂子餐廳消費，還能享有專屬免費招待。（圖／東森寵物提供）

除了購物回饋，金萌卡會員還享更多好康！即日起到6月1日前到「樂子the Diner」餐廳用餐，出示東森寵物APP會員畫面，點購任一主餐＋毛孩套餐，即可免費獲得「墨西哥玉米條」＋「毛孩炒蛋」各一份，讓主子與毛孩一起共享幸福大餐。

至於金萌卡怎麼申請？方法超便利，只要到全台東森寵物任意門市即可快速開卡、當場生效，會員資格也與全台門市與合作品牌通用，越早加入越早回饋，讓寵毛孩的支出變成更聰明的積蓄。

金盟卡。（圖／東森寵物提供）

東森寵物「寵物嘉年華」同步開跑，APP免費抽好禮！

即日起至4/20，凡下載東森寵物APP會員，進入活動專區點擊「立即抽獎」，就能免費領取：500元現折券、寵物保健品、寵物零食與寵物用品優惠券，每人每天一次抽獎機會，張張有獎，最高可省下10000元！

【東森寵物資訊】

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關鍵字： 東森寵物金萌卡樂子

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