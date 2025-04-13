ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

她用AI圓夢天使汪與接班狗全家福　驚覺「原來我養了獅子」

巨嬰可可與牛頭妞兒。（圖／有點毛毛的／巨嬰可可與牛頭妞兒 2.0投稿）

▲90多公斤的巨嬰可可被AI判斷成「獅子」。（圖／有點毛毛的／巨嬰可可與牛頭妞兒 2.0投稿）

記者李依融／綜合報導

最近用AI生成各種版本的毛孩超夯，粉專「巨嬰可可與牛頭妞兒 2.0」就用AI圓夢，將已逝的毛小孩與接班寶貝們來個「全家福」，沒想到成果溫馨之餘又有點搞笑，媽媽驚訝「原來我養了獅子！」。

粉專「巨嬰可可與牛頭妞兒2.0」曾經養過2隻高山犬，分別是「巨嬰可可」和「牛頭妞兒」，2隻狗狗都身型壯碩，其中可可更是長到了190公分、90幾公斤，媽媽跟可可站在一起簡直是小不點，而牛頭妞兒也有60多公斤，2隻狗狗雖然壯碩，但是非常溫馴貼心，是媽媽最疼愛的寶貝們，然而2隻狗狗皆在2022年離世，讓媽媽非常傷心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲遛高山犬突被叫住　3度中風伯吃力喊「妞妞跟可可」...藏超大洋蔥。（圖／有點毛毛的／粉專「巨嬰可可與牛頭妞兒」提供）

▲媽媽在巨嬰可可和牛頭妞兒身邊顯得特別嬌小。（圖／有點毛毛的／粉專「巨嬰可可與牛頭妞兒」提供）

雖然心痛到不敢再養狗，但媽媽的生活早就被毛孩填滿，沒有毛孩的日子裡更是空虛，百般思考後又領養了一隻虎斑犬，取名為「小妞兒」，可愛的小妞兒每次出門散步都要找「樹枝」當伴手禮，逗趣的習慣與貼心，也撫慰了媽媽的心。

巨嬰可可與牛頭妞兒。（圖／有點毛毛的／巨嬰可可與牛頭妞兒 2.0投稿）

▲小妞兒很喜歡叼東西在嘴裡。（圖／有點毛毛的／巨嬰可可與牛頭妞兒 2.0投稿）

近來AI生成照片超夯，媽媽便想到讓最愛的毛孩們一起入鏡，想看看夢想中的「全家福」，而AI也真的幫忙圓夢了！只不過她一看到畫面忍不住笑出來，畫面中的「巨嬰可可」竟然變成「雄獅」，乖乖讓媽媽牽繩散步，而小妞兒變成「虎斑貓」，不知為何前面又生成了一隻不知名虎斑貓，看來在AI的判斷中，小妞兒與高山犬的差異，彷彿是「貓咪見到狗」。

巨嬰可可與牛頭妞兒。（圖／有點毛毛的／巨嬰可可與牛頭妞兒 2.0投稿）

▲小妞兒是貼心可愛的接班狗狗。（圖／有點毛毛的／巨嬰可可與牛頭妞兒 2.0投稿）

後來媽媽還請AI生成了所有養過的狗狗，除了巨嬰可可和牛頭妞兒，還有更早之前的天使寶貝「來福」，當時來福因惡性骨肉瘤而截肢，最後又多陪伴爸爸媽媽8個月離世。4隻毛孩合體與爸爸媽媽合照，這夢想中的畫面讓媽媽百看不厭。

媽媽將照片分享到ETtoday寵物雲社團「有點毛毛的」，網友看了也感受到圓夢的溫馨，「多一隻毛孩是暗示之後還會收編寶貝」、「說不定AI是預言啊！」、「就說可可果然是獅子吧！」、「AI認證的獅子！」。

巨嬰可可與牛頭妞兒。（圖／有點毛毛的／巨嬰可可與牛頭妞兒 2.0投稿）

▲AI生成的全家福幫媽媽圓夢。（圖／有點毛毛的／巨嬰可可與牛頭妞兒 2.0投稿）

關鍵字： 毛孩AI生成巨嬰可可與牛頭妞兒 2.0接班狗

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

載大學生到宿舍被塞小費　司機感動讚「很會做人！」

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

18隻柴犬遭惡意棄養！從新竹一路丟到苗栗　疑狠心飼主身份曝

台中「摺耳賓士加菲貓」走失　飼主祭50萬賞金「抱走送還照給」

館長談愛犬安樂死哽咽　女員工曝大雄咬人原因與臨終靈性

飼主買回「80美金圍欄」擋狗　澳牧「原地起飛」蹬牆秒破解

鸚鵡養8年下蛋才知是母的！　他們好奇煮來吃：煎的口感鹹香

連高級罐罐都嫌棄！貓狗挑食好崩潰「獸醫曝科學原因」讓家長恍然大悟！

癱瘓貓咪突然「起身走好幾步」　志工錄下奇蹟一刻感動歡呼

怎麼了？飼主追劇暴哭　貼心博恩山犬「舔手撒嬌」安慰媽媽

她用AI圓夢天使汪與接班狗全家福　驚覺「原來我養了獅子」

台東溫泉國小驚見神秘生物　學生助脫困！垂死土龍變活龍

台中「摺耳賓士加菲貓」走失　飼主祭50萬賞金「抱走送還照給」

生活在糞水中！6毛孩遭關空屋「全身汙垢」虛弱無力...煉獄環境曝

館長談愛犬安樂死哽咽　女員工曝大雄咬人原因與臨終靈性

她用AI圓夢天使汪與接班狗全家福　驚覺「原來我養了獅子」

18隻柴犬遭惡意棄養！從新竹一路丟到苗栗　疑狠心飼主身份曝

怎麼了？飼主追劇暴哭　貼心博恩山犬「舔手撒嬌」安慰媽媽

台東溫泉國小驚見神秘生物　學生助脫困！垂死土龍變活龍

飼主買回「80美金圍欄」擋狗　澳牧「原地起飛」蹬牆秒破解

卓榮泰保證不再依賴中國　「台灣站在世界這邊！沒有145％那邊」

蒙德茲滿壘四壞球送分　統一0比1不敵味全

國小硬聯冠軍戰組合出爐：紅葉睽違12年、東園挑戰首冠

快訊／斗六工廠兄弟檔抽雨水疑沼氣中毒！搶救無效雙亡

租屋處牆壁有補丁！　一掀驚見「砧板黑洞」震驚網友

飯店洗手台驚見「詭異塗鴉」　女一看急報警！後果超心寒

北所旁凌晨傳爆炸聲！27歲男放煙火：祝好友入監「刑安」

「裁判改去SBL吹」言論被罰5萬　費雪：盼為台籃帶來正向改變

在台耕耘6年！「三原JAPAN」Jun醬獲永久居留證激動：是第二人生

尹錫悅「內亂案」4／14首開庭　罪成最高可判死刑

寵物動物熱門新聞

18隻柴犬遭惡意棄養！從新竹一路丟到苗栗

台中加菲貓走失　飼主祭50萬賞金

館長愛犬離世　員工曝大雄咬人原因

飼主買圍欄擋狗　澳牧秒飛越破解

鸚鵡下蛋才知性別　他們好奇煮來吃

高級罐罐也不吃！貓狗挑食真相曝光

癱瘓貓突走路　志工錄下奇蹟一刻

飼主追劇暴哭　博恩山舔手關心媽

AI圓夢毛孩全家福　驚覺養了獅子

台東溫泉國小驚見土龍　學生助脫困

6毛孩遭關空屋「全身汙垢」虛弱無力...煉獄環境曝

小貓有雙色巨蛋　不同口味很Q軟

志工被9.5公斤「巨大肥貓」驚呆

半夜「女人尖叫聲」　搞笑真面目

讀者迴響

熱門新聞

18隻柴犬遭惡意棄養！從新竹一路丟到苗栗

台中加菲貓走失　飼主祭50萬賞金

館長愛犬離世　員工曝大雄咬人原因

飼主買圍欄擋狗　澳牧秒飛越破解

鸚鵡下蛋才知性別　他們好奇煮來吃

高級罐罐也不吃！貓狗挑食真相曝光

癱瘓貓突走路　志工錄下奇蹟一刻

飼主追劇暴哭　博恩山舔手關心媽

AI圓夢毛孩全家福　驚覺養了獅子

台東溫泉國小驚見土龍　學生助脫困

6毛孩遭關空屋「全身汙垢」虛弱無力...煉獄環境曝

小貓有雙色巨蛋　不同口味很Q軟

志工被9.5公斤「巨大肥貓」驚呆

半夜「女人尖叫聲」　搞笑真面目

寵物展抓貓滿地血　才知第一天就走丟

熱門寵物影片

更多

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面