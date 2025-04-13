她用AI圓夢天使汪與接班狗全家福　驚覺「原來我養了獅子」

▲90多公斤的巨嬰可可被AI判斷成「獅子」。（圖／有點毛毛的／巨嬰可可與牛頭妞兒 2.0投稿）



記者李依融／綜合報導

最近用AI生成各種版本的毛孩超夯，粉專「巨嬰可可與牛頭妞兒 2.0」就用AI圓夢，將已逝的毛小孩與接班寶貝們來個「全家福」，沒想到成果溫馨之餘又有點搞笑，媽媽驚訝「原來我養了獅子！」。

粉專「巨嬰可可與牛頭妞兒2.0」曾經養過2隻高山犬，分別是「巨嬰可可」和「牛頭妞兒」，2隻狗狗都身型壯碩，其中可可更是長到了190公分、90幾公斤，媽媽跟可可站在一起簡直是小不點，而牛頭妞兒也有60多公斤，2隻狗狗雖然壯碩，但是非常溫馴貼心，是媽媽最疼愛的寶貝們，然而2隻狗狗皆在2022年離世，讓媽媽非常傷心。

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▲媽媽在巨嬰可可和牛頭妞兒身邊顯得特別嬌小。（圖／有點毛毛的／粉專「巨嬰可可與牛頭妞兒」提供）

雖然心痛到不敢再養狗，但媽媽的生活早就被毛孩填滿，沒有毛孩的日子裡更是空虛，百般思考後又領養了一隻虎斑犬，取名為「小妞兒」，可愛的小妞兒每次出門散步都要找「樹枝」當伴手禮，逗趣的習慣與貼心，也撫慰了媽媽的心。

▲小妞兒很喜歡叼東西在嘴裡。（圖／有點毛毛的／巨嬰可可與牛頭妞兒 2.0投稿）

近來AI生成照片超夯，媽媽便想到讓最愛的毛孩們一起入鏡，想看看夢想中的「全家福」，而AI也真的幫忙圓夢了！只不過她一看到畫面忍不住笑出來，畫面中的「巨嬰可可」竟然變成「雄獅」，乖乖讓媽媽牽繩散步，而小妞兒變成「虎斑貓」，不知為何前面又生成了一隻不知名虎斑貓，看來在AI的判斷中，小妞兒與高山犬的差異，彷彿是「貓咪見到狗」。

▲小妞兒是貼心可愛的接班狗狗。（圖／有點毛毛的／巨嬰可可與牛頭妞兒 2.0投稿）

後來媽媽還請AI生成了所有養過的狗狗，除了巨嬰可可和牛頭妞兒，還有更早之前的天使寶貝「來福」，當時來福因惡性骨肉瘤而截肢，最後又多陪伴爸爸媽媽8個月離世。4隻毛孩合體與爸爸媽媽合照，這夢想中的畫面讓媽媽百看不厭。

媽媽將照片分享到ETtoday寵物雲社團「有點毛毛的」，網友看了也感受到圓夢的溫馨，「多一隻毛孩是暗示之後還會收編寶貝」、「說不定AI是預言啊！」、「就說可可果然是獅子吧！」、「AI認證的獅子！」。

▲AI生成的全家福幫媽媽圓夢。（圖／有點毛毛的／巨嬰可可與牛頭妞兒 2.0投稿）