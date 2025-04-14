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買泳池給狗狗消暑送來「只夠洗腳」　牠超捧場狂嗨半小時

 ▲小水池一樣玩的不亦樂乎，小時候更是見到水就想玩。（影／網友@meat_buns_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

你家也有「海狗」嗎？台南市8個月的米克斯犬「肉包」超級愛玩水，奴才買了一個簡易泳池來給肉包消暑，卻沒想到尺寸買錯只夠牠洗腳。肉包毫不嫌棄，依舊捧場的玩了半個小時，中間完全都沒有休息，飼主也決定再買一個更大的水池，好讓牠玩得過癮。

▲（圖／網友@meat_buns_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲肉包個性黏人愛撒嬌，也超貪吃。（圖／網友@meat_buns_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

「調皮」是肉包的代名詞之一，喜歡到處衝來衝去，完全不挑食，基本上什麼都愛吃，又貪吃又愛撒嬌。牠從小就很喜歡玩水，下雨的時候還會朝著天空「咬雨水」，這次奴才剛好趁著氣溫回溫時，買一個方便收納的池子，期待超久終於到貨，卻發現實體超級小，讓飼主直呼「很傻眼！」，當即下單一個更大的泳池。

▲（圖／網友@meat_buns_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲可愛的肉包很喜歡玩水，下雨時還會咬雨水。（圖／網友@meat_buns_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

雖然泳池只有「洗腳池」的大小，但肉包完全不覺得不夠用，反而是玩得不亦樂乎，一看見就很興奮，完全沉浸於其中。影片在Threads上發佈後，瀏覽次數高達3.9萬次，不少網友分享自家的「海狗」，逗趣的笑道「原來玩水可以只玩上半身」、「肉包在爸爸的眼裡還是很小隻的」、「不能全身泡湯」、「只能洗前腳」，紛紛敲碗飼主再買大一號的泳池給牠。

關鍵字： 米克斯犬玩水泳池買錯尺寸搞笑

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