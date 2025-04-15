糙齒海豚擱淺桃園許厝港岸邊　解剖驚見「牠是被槍殺的」

▲糙齒海豚的下顎發現彈孔。（圖／翻攝自中華鯨豚協會臉書）



記者李依融／綜合報導

中華鯨豚協會在臉書分享，解剖了一隻擱淺的糙齒海豚，竟發現死因為「槍殺」，真相讓人非常痛心，因此協會將牠做成教育標本，希望藉由巡迴講座，讓更多人認識海洋、理解海洋動物面臨的處境。

中華鯨豚協會表示，2023年5月3日接獲通報，在桃園許厝港岸邊發現一隻擱淺的海豚，前往查看後確認為雌性糙齒海豚，雖然試圖搶救但仍無法救回，解剖後發現海豚死於「槍殺」。

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▲海巡人員第一時間協助挖水道，幫海豚保濕。（圖／翻攝自中華鯨豚協會臉書）

協會表示，海豚的頸椎發現一枚子彈，影響了牠游泳控制方向的能力，另一枚子彈在頭部右側皮下，是從左下顎貫穿到右側耳鼓，這樣的傷勢造成聽力損害，「對於倚賴聲音溝通與生活的鯨豚來說，無異於奪走牠的生存能力。」這些傷害讓海豚變得虛弱、迷失方向，最終擱淺，「牠的死亡不是自然的」。

▲海豚皮膚脆弱，在等待期間，現場人員用人肉擋陽光避免日曬。（圖／翻攝自中華鯨豚協會臉書）



中華鯨豚協會今年將這隻海豚製作成教育標本，「不是為了記住死亡，而是希望喚醒更多人行動」，他們將帶著這具標本，走進桃園各地巡迴講座，讓更多人認識海洋、理解海洋動物的處境。

▲現場人員持續在鯨豚身上澆水（避開氣孔位置），以維持皮膚濕潤。（圖／翻攝自中華鯨豚協會臉書）