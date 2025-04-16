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求偶到一半！驚見黃喉貂躲旁邊　帝雉狂叫「要愛人逃命」畫面曝

記者高堂堯／南投報導

春季為動物繁殖季節，自然生態豐富的玉山塔塔加地區，於本月初出現保育類「國鳥」帝雉求偶的難得畫面，不過同時也出現一隻黃喉貂在旁準備狩獵，而機警的雄帝雉發現後，出聲掩護雌帝雉逃走，隨即也甩開黃喉貂的追捕、順利逃進山林中，也是玉山園區首次觀察到黃喉貂獵捕帝雉的珍貴紀錄。

▲雄帝雉求偶。（圖／何昌穎提供，下同）

▲雄帝雉求偶。（圖／何昌穎提供，下同）

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玉山國家公園管理處表示，資深保育巡查員何昌穎當時正徒步走在林間，親睹一雄一雌的兩隻帝雉正在活動，雄帝雉還興奮地鼓動翅膀向雌帝雉求偶；但不久後，公帝雉突然拉長脖子、發聲示意警戒，原來是發現一隻戴有項圈的黃喉貂正快速逼近，而雌帝雉受到雄帝雉警告後先行逃離，「英雄救美」成功，黃喉貂轉而撲向雄帝雉，但公雉及時跳上樹梢、轉瞬間消失於山谷間。

▲▼玉山國家公園保育員首度攝得黃喉貂狩獵帝雉情形。

▲▼玉山國家公園保育員首度攝得黃喉貂狩獵帝雉情形。

▲玉山國家公園保育員首度攝得黃喉貂狩獵帝雉情形。（圖／何昌穎提供）

上述過程都被何昌穎的鏡頭拍下，他表示這是自己於玉管處服務21年來首次目擊，感到非常驚喜。

玉管處說明，黃喉貂屬雜食性，會群體圍獵體型大上不少的山羌，因此又稱「羌仔虎」，為瞭解黃喉貂的族群親緣結構及繁殖育幼行為，自民國108年起委託野聲環境生態公司，持續針對塔塔加地區族群調查；而處方分別在110、111年捕捉繫放的母貂「熊妹」和公貂「壯壯」，研究人員即於去年底首次直擊牠們在樹上交配，拍下全長38分鐘的影像資料；而就相關研究成果顯示，黃喉貂雖看來萌萌，生性卻相當凶猛，且具有貂屬動物中罕見的雄性合作狩獵行為。

關鍵字： 玉山國家公園保育員黃喉貂狩獵帝雉求偶英雄救美影音

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