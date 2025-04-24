南寮漁港踏浪遇十多隻流浪犬攻擊　動保處籲：切勿愛心餵食

▲新竹市動保所所長楊家民呼籲，切勿隨意餵食浪犬，避免聚集造成公共危險。（圖／網友新竹市動保所提供）

實習記者陳安榆／採訪報導

新竹南寮漁港的夕陽吸引許多民眾前往欣賞，卻有網友剛要進入就被十多隻流浪犬追趕攻擊，導致同行友人紛紛受傷。貼文發上網後引來不少網友共鳴，甚至指出常有人會在此投餵浪犬，新竹市動保所目前已經派員加強巡捕，呼籲民眾切勿愛心餵食，避免造成犬隻聚集。

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▲踏浪民眾突遭浪犬攻擊，小腿被咬傷。（圖／網友湯佩凌提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



湯小姐表示，4月21日前往南寮漁港打算踏浪，進入海灘後看見一隻正在吃東西的浪浪，決定保持距離，下一刻浪浪卻衝過來狂吠，四面八方的犬群被吠叫聲引來，雖無攻擊的舉動但還是讓湯小姐當即嚇得離開。隔天湯小姐的妹妹及友人再度前往漁港，卻沒想到還未進入海灘區，就無預警遭到成群結隊的浪犬攻擊，混亂中皆被咬傷，隨即馬上前往就醫，並打了破傷風。

▲漁港南海觀音亭旁停車場的入口處聚集不少浪犬。（圖／網友湯佩凌提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網友表示，漁港南海觀音亭旁停車場的入口處聚集了不少遊蕩犬隻，似乎覺得領地被侵入。對此新竹市動保所所長楊家民回應，除接獲通報當下立刻加強巡捕，未來將持續針對有攻擊性的犬隻進行捕捉，更是呼籲不要在該處餵食，避免其群聚而造成公共危險。目前捕捉之浪犬將會交由動物收容所隔離檢查，並進行安置收容。