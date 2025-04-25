台東日光橋花嘴鴨家族過路秀　專家曝：溫馨風景也是生態警鐘

▲日光橋上驚見花嘴鴨家族。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

夜色將臨，台東日光橋車道上，一幕令人屏息又心頭一暖的畫面悄然發生。一名駕駛在通過橋面時，忽然發現一群花嘴鴨在車道上踱步。領頭的鴨媽媽，小心翼翼地引領著一群搖搖晃晃的小鴨寶寶，一步步橫越柏油馬路。所幸駕駛及時減速並停車，讓這場小小生命的過馬路旅程，平安落幕。

這樣的畫面，乍看之下只是生活中的一則溫馨插曲，卻蘊藏著更深層的生態課題。生態工作者林耿弘指出，這批花嘴鴨應是正值繁殖季的家庭群體，鴨媽媽可能在太平溪兩側農田築巢產卵，如今正帶著雛鴨返家。由於地形與堤防設計未納入動物遷徙的需求，小鴨無法翻越阻隔，只能冒險穿越車道，尋找回家的路。

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而就在這段溫馨畫面曝光的同時，花蓮卓溪鄉也正上演一場截然不同的動物命運。一隻誤入山村的台灣黑熊卻遭槍殺，引發全台關注與震撼。一邊是小鴨在民眾守護下平安穿越，一邊卻是保育類動物因「入侵」人類生活圈而失去性命。

兩起事件，反差強烈，卻說明同一件事——野生動物不是迷路，而是在人類不斷擴張的世界裡，努力尋找僅存的棲地與歸途。

林耿弘感慨表示：「每一次動物現身人類生活區，其實是我們對牠們棲地的一次打擾。」他呼籲政府與民間應思考如何建構更友善的生態廊道，讓野生動物能安全移動，也讓人類與自然有更和諧的相處方式。

花嘴鴨通常棲息於水域與濕地，繁殖期約在每年4至7月，常在水邊植被中築巢。然而，如今的土地樣貌已遠不如過往天然純淨，動物要活下去，不得不穿越馬路、進入果園、甚至靠近村落，冒著與人接觸的風險，只為生存。

也許，那晚橋上的駕駛只是做了一件再普通不過的事——停下來、等一群鴨子過完馬路。但這份簡單的體貼，卻讓我們看見了人與自然能夠共存的可能。

不是牠們越界了，而是我們太久沒有為牠們留下退路。