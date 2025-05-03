豹貓咬碎千元鈔還「一臉不服氣」　奴才睡醒見慘狀：荒謬到笑

▲Teemo咬碎千鈔，還一臉不服氣。（圖／網友＠teemo_catmo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



實習記者陳安榆／採訪報導

桃園市1歲的豹貓「Teemo摩醬」非常調皮，這天奴才到家後睏意瞬間來襲，累得倒頭就睡，不料醒來後發現桌上的千鈔被Teemo咬得四分五裂。媽媽將破碎的鈔票拼起來拿回犯案現場，沒想到當事喵還露出一臉不服氣的表情，囂張的態度讓一家人哭笑不得。

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▲Teemo實在太調皮，常常「拆家」。（圖／網友＠teemo_catmo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



Teemo的個性很活潑，也很貪吃，基本上完全不挑食，什麼都愛吃。飼主提到，男友的畢業證書也曾被牠咬爛過，這次睡午覺醒來發現被破壞的1000元，兩人都笑到不行，明明都知道牠超級調皮，但還是覺得不可置信，怎麼會有這麼無厘頭的舉動發生，也決定過幾天帶著Teemo前往銀行換錢。

▲活潑的Teemo是家中的開心果。（圖／網友＠teemo_catmo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



影片在Threads上發佈後獲得了1.5萬次的按讚數，瀏覽數高達16萬次。不少網友紛紛在底下留言「通常嫌犯都會回到案發現場」、「看來犯人自首了」、「貓：就是我用的啊！怎麼啦？有意見？」、「這兩個禮拜都沒有罐罐吃了 」、「犯人眼裡充滿不屑」、「一定是一千塊先動手的」，這次的驚喜也讓奴才得要更小心地收好東西了。