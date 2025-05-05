為救柴犬阿寶持棍阻止比特犬　飼主、路人遭動保處調查

實習記者陳安榆／綜合報導

屏東內埔鄉比特犬咬傷柴犬「阿寶」，導致傷重不治，當下飼主與路人為了救狗，也嘗試用掃把、鐵棍等想把雙方分開，而比特犬最後證實死亡。屏東縣政府農業處動物保護及保育科表示，對於比特犬遭打之事有主動介入調查，目前行為人包括柴犬飼主、路人等皆透過警方要求到案說明。

監視器畫面中可以看到，比特犬衝向路過的柴犬阿寶不斷撕咬，柴犬飼主與其他民眾嘗試用掃把、鐵棍等工具將牠們分開，不料比特犬堅持不鬆口，直到被打到奄奄一息才將柴犬救出。案件公開後逐漸延燒，不少民眾紛紛替柴犬一家打抱不平，不過對方飼主則稱「自家狗也被群毆致死」，雖未見到比特犬的屍體，但隨後證實已死亡火化，而該犬隻生前並非登記在案的比特犬。

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▲遭比特犬咬死的柴犬阿寶。（圖／網友@lsh88588提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



屏東縣政府農業處動物保護及保育科科長李繼雅指出，對於毆打比特犬的行為，動保處主動介入調查，目前仍在等待警方移轉資料。除了參照當時的實際狀況外，還需搭配監視錄影器及行為人至動保科到案說明，才能給出是否處罰或處罰比例的結論。若是有民眾遇見類似問題，根據《動物保護法》第6條，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，攻擊犬隻都可能違反上述法條，不過任何案件都得依照當時發生情形去做評判，無法隨意給出斷定的答覆。

▲阿寶深受家人疼愛，沒想到日常散步發生憾事。（圖／網友@lsh88588提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

根據《動物保護法》第30條之1項，違反第六條規定，故意傷害或使動物遭受傷害，而未達動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，或過失傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，處新臺幣一萬五千元以上七萬五千元以下罰鍰。

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