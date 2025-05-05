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貓咪超愛紙箱的6大秘密！原來不只是愛玩還可以舒壓

▲▼貓咪,紙箱,寵物,毛孩,壓力,本能,保溫,狩獵。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲紙箱不只是玩具，而是貓咪的「安全堡壘」與秘密基地。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

你家貓主子是不是也超愛鑽紙箱？別以為牠只是愛玩，事實上這背後可是有科學根據的！外國網站《Treehugger》整理出紙箱對貓咪的六大功用，看了你就會發現，原來紙箱對貓來說根本是「全能神器」，即可以藏身、保暖、打盹、玩耍，還能讓牠們自在地當個小小獵人。簡單一個紙箱，就能滿足貓咪想要安全感、舒適感與佔地為王的本能，難怪每次一搬家，主子第一個搶進去的就是那堆紙箱！

1、紙箱可以減輕壓力

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有兩項針對收容所貓咪的研究顯示，當貓咪有紙箱可以藏身時，整體壓力指數會明顯下降。其中一項研究更進一步指出，除了舒緩焦慮外，紙箱也有助於貓咪更快適應新環境。這對剛被領養、正在適應新家的貓咪來說尤其重要。給牠一個專屬的小空間，就像幫牠打造一個安全堡壘。畢竟長期處於壓力狀態，對貓咪的健康會造成不良影響。

2、紙箱是完美的藏身處

像多數哺乳類動物一樣，貓咪天生就會尋找可以藏身的安全空間。紙箱就是一個非常理想的藏身之處。只要聽到陌生聲音或家裡來了新朋友，貓咪常常立刻「消失」，鑽進牠們的藏身空間。特別是在陌生或緊張的情況下，紙箱就像一個避風港，讓貓咪可以暫時躲藏，直到牠們的好奇心戰勝了恐懼，再慢慢地出來探險。

▲▼貓咪,紙箱,寵物,毛孩,壓力,本能,保溫,狩獵。（圖／取自免費圖庫pexels）

3、紙箱的保溫效果剛剛好

貓咪的體溫比人高，平均大約在攝氏38.9度左右。牠們作為古代沙漠動物的後代，自然偏好溫暖的環境，紙箱本身具有不錯的保溫性，正好符合牠們的需求。如果你在紙箱裡鋪上一條毛毯或一件舊毛衣，那可說是貓咪的天堂；不過要注意，紙箱別靠太近暖爐或電暖器，因為貓咪的濃密毛皮可能讓牠們不容易察覺自己是否過熱。

4、紙箱是貓咪的最佳午睡床

貓咪喜歡溫暖，很大一部分原因是因為溫暖能幫助牠們放鬆入睡。有研究發現，只要刺激貓咪的溫度感應區域，就能誘導牠們放鬆與進入睡眠狀態。這些感溫區域會促進大腦中掌管睡眠的機制，幫助牠們獲得深層且有修復作用的休息。這也是為什麼貓咪總愛窩在人身上睡覺——因為我們身上有溫度！

▲▼貓咪,紙箱,寵物,毛孩,壓力,本能,保溫,狩獵。（圖／取自免費圖庫pexels）

5、貓咪用紙箱來劃地盤

每當有新的紙箱進入家中，貓咪總會第一時間湊上去聞一聞、蹭一蹭；這並不是牠們愛管閒事，而是本能使然。在野外，貓咪會透過蹭頭、蹭臉頰來釋放費洛蒙，將熟悉的氣味標記在物品、其他貓咪，甚至是人身上。這表示：「這是我的地盤，你是我的夥伴。」同樣地，當貓咪遇到新進家的物品，牠們會主動「撞頭」（也稱為「蹭蹭」），讓東西沾上自己的味道。這是無害的佔地行為，但如果貓咪壓力大，也可能演變成抓家具甚至亂尿尿等問題行為。

6、紙箱讓牠們重現狩獵本能

貓咪是伏擊型的掠食者，喜歡從暗處突襲獵物。雖然在家裡牠們很少真的需要「打獵」，但依然會透過紙箱來模擬狩獵情境。無論是和玩具互動還是跟其他貓一起玩，紙箱都能讓牠們安全地展現這些天性。事實上，不只有家貓喜歡紙箱，大型貓科動物像是老虎或獅子也一樣會往紙箱裡鑽、蹭來蹭去，看起來雖然比較嚇人，但行為本質如出一轍。

關鍵字： 貓咪紙箱寵物毛孩壓力本能保溫狩獵

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