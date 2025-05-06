台南鳥店爆虐鳥！　13隻病鳥驚見斷趾扭嘴動保處突襲稽查將開罰

▲台南1處鳥店遭突襲稽查，鳥籠內發現多隻受傷、生病鳥禽，情況令人心痛。（圖／台灣鳥類救援協會提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南市中西區府前路二段1家鳥店，長期遭民眾與動保團體檢舉疑似虐待寵物鳥，不但販售生病受傷的鳥禽，環境髒亂、籠具鏽蝕，甚至有鸚鵡腳趾遭老鼠咬斷，台灣鳥類救援協會指出，在忍無可忍下，5日上午會同台南市動保處突襲稽查，當場救出13隻受傷、生病的鳥禽，動保處也確認業者違反動保法，將依法開罰並不定期回訪。

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台灣鳥類救援協會指出，該鳥店長年以來販售體況不佳鳥禽，籠具生鏽、水盆長苔惡臭，甚至佔據騎樓成為衛生死角，民眾路過還聞到濃重蟑螂味。該協會自2023年起多次向動保處通報，但屢遭業者以「後台很硬」態度敷衍。直到5月2日再度接獲通報，協會緊急救出一隻兩眼全盲、骨骼變形、腳趾全失的鸚鵡就醫，並拍攝影片作為佐證。

5日早上11時30分，協會祕書長吳羽心率高雄、台南任務組與動保處稽查人員突襲現場，發現13隻鳥禽傷病情況嚴重，其中一隻小太陽鸚鵡腳環嵌入肉中難以拆除，另一隻玄鳳鸚鵡上下喙扭曲無法進食，業者竟冷漠回應：「不會吃就死掉啊！」現場氣氛一度緊張，在動保處介入下，成功將鳥禽送往宏家動物醫院治療。

台南市動保處表示，5/5早上10:30救援協會通報台南市鳥店不當飼養，並於同日早上11:30前往該店，現場鳥關籠太密飼，飲水長苔及濁，部分鳥掉羽、皮膚病、傷口、缺腳、嘴倒鈎等。當下即請業者下午2:30至動保處訪談，並和業者溝通將狀況較差的13隻鳥讓該協會帶去動物醫院治療，業者答應並允諾就醫後無需送回請協會代為送養。經洽詢救援協會表示5/2晚上已帶走部分鳥隻就醫。

動保處指出，針對鳥店業者之行為，其違反動物保護法第5條第2項規定：「飼主對於其管領之動物，應提供適當、乾淨且無害之食物及24小時充足、乾淨之飲水；提供安全、乾淨、通風、排水、適當及適量之遮蔽、照明與溫度之生活環境；以籠子飼養寵物者，其籠內空間應足供寵物充分伸展，並應提供充分之籠外活動時間。依同法第30-1條第2項規定：「違反第五條第二項第一款至第十款及第六條規定，過失傷害或使動物遭受傷害，而未達動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡。」，處新台幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰，並得按次處罰之。動保處將不定期派員至該店稽查以防重演。

台灣鳥類救援協會強調：「不當飼養導致鳥禽重傷，是生命的踐踏，不能只靠民間一次次救援，政府應強化執法、遏止惡劣業者以販售苦難牟利。」該協會呼籲民眾拒絕購買來源不明鳥禽，杜絕虐待動物的市場需求。