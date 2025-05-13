浪貓「肺部塌陷、肋骨斷」險喪命　超愛撒嬌找到新奴才

▲新店虎斑浪貓疑似車禍險喪命。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



實習記者陳安榆／綜合報導

新北市新店區一隻白色虎斑浪貓疑似因車禍而倒地不起，經檢查後發現牠肺部塌陷、皮下氣腫及肋骨斷裂，熱心民眾急忙通報新北市動保處。貓咪透過吸氧及加強照護治療後，目前呼吸功能已經恢復正常，健康狀況十分良好，還會賣萌撒嬌，現在也成功被收編，獲得了永遠的家。

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▲X光檢查顯示，貓咪肺部塌陷、皮下氣腫及肋骨斷裂。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



▲貓貓都會乖乖按時用藥。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

新北市政府動物保護防疫處指出，日前接獲通報後當即前往救援，經由獸醫師檢查後，推斷疑似為車禍或高空摔落所造成。動保處表示，浪貓容易車禍或高空摔落造成不同程度的傷害，尤其以顏面受創或肢體的骨折居多，胸部受創的案件雖不常見，不過若是橫膈膜因此破裂，則需進行緊急手術，所幸這隻虎斑貓並未發生此情況，利用繃帶固定住患部及住進氧氣箱，傷勢已經成功復原。

▲貓貓食慾一直都不錯。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



▲恢復過程中的牠，其實很黏人也喜歡賣萌。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



動保員表示，貓貓的食慾一直都不錯，也會乖乖按時用藥，剛拆掉固定胸帶時，從醫療中心回到住院籠會因疼痛而露出警戒的神情，習慣環境後，每天都會想出來和人互動，和之前的狀態天差地遠。貓咪康復後由吳姓飼主領養，對方聽聞貓咪曾經的遭遇，心疼地說「一定會好好疼牠，給牠一個溫暖的家」。

新北市動保處呼籲，民眾若遇需救援的動物可撥打1959動保專線或動保處24小時通報電話(02-29596353)報案，設有毛寶貝醫療中心，能提供妥善收容安置及醫療照護，也鼓勵民眾到各公立動物之家認養動物。www.facebook.com/tpc58801

▲貓貓目前已經被善良的飼主收編回家。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）