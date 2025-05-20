金門水獺翻肚肚躺池邊睡覺　沙地「滾麻糬」超萌畫面曝光

記者李依融／採訪報導

水獺怎麼睡覺？網友蔡添丁捕捉到金門水獺「躺著睡」的超萌畫面，只見水獺躺在水池旁，露著肚肚、四肢放鬆，還不時扭來扭曲用地板抓背，模樣可愛極了！此外蔡添丁也捕捉到牠們「滾沙」的有趣景象，彷彿是在花生粉中翻滾的麻糬。

▲水獺夜間躺在水池邊休息。（圖／網友蔡添丁提供）



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蔡添丁分享的影片中，一隻水獺躺在水池旁，慵懶地磨背翻滾，四隻小短腿放鬆地舉在空中，而水獺不時舔舔手洗澡，透過畫面也能感受到牠的舒服。蔡添丁表示，歐亞水獺晚上會找個地方休息1、2個小時，而這個水池旁的空地是熱區。網友們看到罕見畫面也覺得好可愛，「肚肚胖胖的」、「水獺的肚肚怎麼這麼可愛」、「多麼享受悠閒」。

除此之外蔡添丁也捕捉到水獺「滾麻糬」的有趣場景，只見2隻水獺在沙地裡恣意翻滾，看起來非常享受這一刻，無論是在沙地、涵洞內、田地旁，都曾捕捉到「滾麻糬」的景象。

蔡添丁是金門人，為了更了解家鄉的生態，便與好友們在野外架設40台自動相機，多年來整理了許多水獺在野外的珍貴影像。以前台灣各地都能見到水獺，然而現在僅剩下金門能看到野生水獺的蹤跡，在乾季雨水少時，水獺冒現過馬路，發生過不少路殺的遺憾，蔡添丁希望藉由分享水獺的野生珍貴畫面，讓更多人認識這靈動的小動物，有保護意識，讓水獺族群能繼續在金門繁衍。