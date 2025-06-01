ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

黑貓只親近視障寶寶　化身「導盲貓」與小主人形影不離

▲外國視障寶寶擁有最親密的「導盲貓」　形影不離：我會陪著你長大。（圖／翻攝自the dodo／Alexis Wiggins）

▲視障寶寶擁有最窩心的貓朋友。（圖／翻攝自IG@brave.and.blind）

實習記者陳安榆／綜合報導

黑貓Wheatie擁有亮黃色眼睛，牠不親人也不親貓，唯一親近的是全盲的小女孩Zelda，就連睡覺時都共用一顆枕頭，彷彿是命中注定般的緣分。Zelda雖然看不見，但她從來不會害怕，因為她知道Wheatie總是會守在她的左右，陪她長大。

▲外國視障寶寶擁有最親密的「導盲貓」　形影不離：我會陪著你長大。（圖／翻攝自the dodo／Alexis Wiggins）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Zelda和Wheatie的感情非常好，連睡覺都會用同一顆枕頭。（圖／翻攝自IG@brave.and.blind）

Zelda5周大時被診斷疑似患有眼癌，恐怕將危及生命，後來又正式診斷出是慢性雙側視網膜脫落，代表著她無法看見光明。聽見這件事的一家人都不敢相信，不過往好處想，至少不是會有生命危險的癌症，不用擔心死神的到來。家中本來就有3隻貓和1隻狗，當Zelda到家時，只有唯一最不喜歡陌生人的Wheatie主動接近，甚至異常的有耐心。

不論Zelda走到哪，Wheatie就會跟到哪，兩位小朋友就像是親密無間的多年好友，彼此不須倚靠言語也能感受到對方的愛。貓貓對小主人的耐心遠比家中其他成員來的更多，雖然不確定牠是否有發現Zelda其實眼睛看不見，但是完全看得出來牠非常保護小主人。Zelda也即將使用導盲杖，而Wheatie將成為導盲貓，相信在成長的路途上，Wheatie能為她帶來無限的光明，是旁人看不見的連結。

▲外國視障寶寶擁有最親密的「導盲貓」　形影不離：我會陪著你長大。（圖／翻攝自the dodo／Alexis Wiggins）

▲Wheatie總是形影不離的保護、陪伴Zelda。（圖／翻攝自IG@brave.and.blind）

關鍵字： 視障寶寶導盲貓小孩與貓

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【有想到我嗎？】顧著笑妻逛街擺貴妃手勢！兒子被爸爸丟包

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

烏龜去世被埋花盆　2個月後竟「復活了」飼主驚：當時真的掛啦！

奴才扛「鬆獅瓦斯桶」表情超吃力　護女心切：才區區25公斤

男友接剪毛愛犬傳訊息「牠看起來不開心」　吸500萬讚

胖貓「為難紙箱」屁屁硬擠　肥肉溢出奴才無奈：有買貓窩給你欸！

鄰居連送3天玩具！柴柴秒變「別人家的狗」　媽心寒：現實的東西

2隻公貓已結紮　女家中蹦出「4周大小貓」嚇：貓咪自體繁殖？

橘貓自帶「委屈下垂眼」　被小主人抱進房一臉生無可戀

黑貓只親近視障寶寶　化身「導盲貓」與小主人形影不離

害羞橘貓肚子餓不敢喵喵叫　「伸禮貌手」拍拍主人：給我飯飯

搬新家貓皇瘋狂跑酷　衝窗台「信仰之躍」整隻掛防護網

【嘻嘻→ 不嘻嘻】狗勾高鐵越獄！車長前來"逮捕"

胖貓「為難紙箱」屁屁硬擠　肥肉溢出奴才無奈：有買貓窩給你欸！

胖貓「為難紙箱」屁屁硬擠　肥肉溢出奴才無奈：有買貓窩給你欸！

胖貓「為難紙箱」屁屁硬擠　肥肉溢出奴才無奈：有買貓窩給你欸！

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

南美角蛙「滿腹大便」卡屎三個月　解放出整條手指粗黃金

南港軟體工業園區「山羌」倒地掙扎　民眾驚呼：怎麼會出現在這？

藍眼巴丹鸚鵡自己拿湯匙　模仿奴才吃飯畫面超搞笑

藍眼巴丹「很愛演」廚房自拿湯匙　學人精！模仿奴才吃飯演的超像

虎爺帶部下鎮守三重義天宮　貓奴必朝聖！拿貓咪圖鑑找廟貓

黑貓只親近視障寶寶　化身「導盲貓」與小主人形影不離

烏龜去世被埋花盆　2個月後竟「復活了」飼主驚：當時真的掛啦！

胖貓「為難紙箱」屁屁硬擠　肥肉溢出奴才無奈：有買貓窩給你欸！

壽山動物園端午假期跟風吃「粽子」　蔬果粽、冰粽樣樣來

我的婆婆鍾欣凌回來了！蘇晏霈一人連兩部　勇兔愛犬片場開口咬人

5家餐廳黑鮪魚吃到飽限時登場　生魚片、握壽司無限供應

酒駕罰款欠121萬！　澎湖自家透天慘遭法拍底價263萬

釜山米其林推薦24小時河豚料理開箱！700台幣體驗河豚四吃

布朗森G6表現低迷遭魔術強森點名痛批　仍力挺席波杜「是對的人」

尼克陣容恐變動　哈特不捨：隊友可能不再回來

台灣最常見的「其實是中部粽」作法曝　內行：必加菜脯！一票點頭

「1油品」超毒！醫警告「害心梗、糖尿病」：完全不要碰

快訊／5縣市高溫警示　高溫上看36度

張育成回來了！悍將慘敗給台鋼後「4上4下」　牛棚雙投首升一軍

寵物動物熱門新聞

烏龜去世被埋花盆　2個月後竟然活了

爸扛鬆獅表情猙獰：才25公斤！

愛犬剪完毛「很不爽」吸500萬讚

胖貓硬擠紙箱　奴才明明有買貓窩

鄰居連送3天玩具　牠秒變別人的狗

2隻公貓已結紮　女家中蹦出4周大小貓

橘貓自帶下垂眼　被抱著一臉委屈

小主人出生就失明　孤僻黑貓只親她

害羞橘貓不敢喵喵叫　「伸禮貌手」要飯飯

搬新家貓皇瘋玩　跳窗台謢網擋下

鸚鵡搖屁屁按貓臉　網友卻全歪樓

阿金換毛　往外丟竟「搶奪大戰」

肌肉袋鼠攻擊　男被「壓頭到水中」險淹死

狗狗嚇到不敢動　遇到好朋友笑了

讀者迴響

熱門新聞

烏龜去世被埋花盆　2個月後竟然活了

爸扛鬆獅表情猙獰：才25公斤！

愛犬剪完毛「很不爽」吸500萬讚

胖貓硬擠紙箱　奴才明明有買貓窩

鄰居連送3天玩具　牠秒變別人的狗

2隻公貓已結紮　女家中蹦出4周大小貓

橘貓自帶下垂眼　被抱著一臉委屈

小主人出生就失明　孤僻黑貓只親她

害羞橘貓不敢喵喵叫　「伸禮貌手」要飯飯

搬新家貓皇瘋玩　跳窗台謢網擋下

鸚鵡搖屁屁按貓臉　網友卻全歪樓

阿金換毛　往外丟竟「搶奪大戰」

肌肉袋鼠攻擊　男被「壓頭到水中」險淹死

狗狗嚇到不敢動　遇到好朋友笑了

角蛙便秘三個月　拉出手指粗黃金

熱門寵物影片

更多
【嘻嘻→ 不嘻嘻】狗勾高鐵越獄！車長前來

【嘻嘻→ 不嘻嘻】狗勾高鐵越獄！車長前來"逮捕"

胖貓「為難紙箱」屁屁硬擠　肥肉溢出奴才無奈：有買貓窩給你欸！

胖貓「為難紙箱」屁屁硬擠　肥肉溢出奴才無奈：有買貓窩給你欸！

胖貓「為難紙箱」屁屁硬擠　肥肉溢出奴才無奈：有買貓窩給你欸！

胖貓「為難紙箱」屁屁硬擠　肥肉溢出奴才無奈：有買貓窩給你欸！

胖貓「為難紙箱」屁屁硬擠　肥肉溢出奴才無奈：有買貓窩給你欸！

胖貓「為難紙箱」屁屁硬擠　肥肉溢出奴才無奈：有買貓窩給你欸！

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面