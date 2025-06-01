黑貓只親近視障寶寶　化身「導盲貓」與小主人形影不離

▲視障寶寶擁有最窩心的貓朋友。（圖／翻攝自IG@brave.and.blind）



實習記者陳安榆／綜合報導

黑貓Wheatie擁有亮黃色眼睛，牠不親人也不親貓，唯一親近的是全盲的小女孩Zelda，就連睡覺時都共用一顆枕頭，彷彿是命中注定般的緣分。Zelda雖然看不見，但她從來不會害怕，因為她知道Wheatie總是會守在她的左右，陪她長大。

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▲Zelda和Wheatie的感情非常好，連睡覺都會用同一顆枕頭。（圖／翻攝自IG@brave.and.blind）



Zelda5周大時被診斷疑似患有眼癌，恐怕將危及生命，後來又正式診斷出是慢性雙側視網膜脫落，代表著她無法看見光明。聽見這件事的一家人都不敢相信，不過往好處想，至少不是會有生命危險的癌症，不用擔心死神的到來。家中本來就有3隻貓和1隻狗，當Zelda到家時，只有唯一最不喜歡陌生人的Wheatie主動接近，甚至異常的有耐心。

不論Zelda走到哪，Wheatie就會跟到哪，兩位小朋友就像是親密無間的多年好友，彼此不須倚靠言語也能感受到對方的愛。貓貓對小主人的耐心遠比家中其他成員來的更多，雖然不確定牠是否有發現Zelda其實眼睛看不見，但是完全看得出來牠非常保護小主人。Zelda也即將使用導盲杖，而Wheatie將成為導盲貓，相信在成長的路途上，Wheatie能為她帶來無限的光明，是旁人看不見的連結。

▲Wheatie總是形影不離的保護、陪伴Zelda。（圖／翻攝自IG@brave.and.blind）