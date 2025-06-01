邊境牧羊犬玩衛生紙被罵「在幹麻！」　掃地機器人秒回話媽笑噴

▲奴才在質問咘咘，不料掃地機器人出來救火。（圖／網友＠nini_chang0720提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



實習記者陳安榆／採訪報導

彰化縣8歲邊境牧羊犬「咘咘」是很愛搗蛋的調皮鬼，這天奴才回家發現地上有衛生紙，於是質問咘咘「到底在幹麻？」，沒想到第二次質問時，家中的智能掃地機器人突然回話「我在充電呢！」，超準確地應答時機讓飼主頓時罵不下去，哭笑不得。

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▲咘咘超級聰明，是家中的開心果。（圖／網友＠nini_chang0720提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



咘咘非常聰明，同時也很愛撒嬌，只要是吃的幾乎完全不挑食，最喜歡做的一件事就是對著媽媽裝可憐。這次的突發狀況在媽媽的意料之外，因為不曾想過掃地機器人會「回話」，讓奴才自己也嚇了一跳完全罵不下去。飼主直言，每當咘咘犯錯被指責的話，就會閉上眼睛，顯得一副楚楚可憐的模樣，剛好這次掃地機器人幫牠解圍。

▲雖然聰明，但也非常愛搗亂。（圖／網友＠nini_chang0720提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



影片在IG上發佈後獲得5.2萬次按讚，引來不少網友留言，紛紛表示「後勁好強」、「邊牧終於開口了」、「狗狗心虛，機器人也心虛」、「連掃地機器人都想勸架」、「機器人看不下去了」、「掃地機器人：有垃圾都怪我」、「機器人：我來扛」，被轉移注意力的媽媽加上咘咘逃過一劫的表情，引起不少人的共鳴。

▲調皮鬼咘咘是超愛撒嬌的寶貝。（圖／網友＠nini_chang0720提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）