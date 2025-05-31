烏龜去世被埋花盆　2個月後竟「復活了」飼主驚：當時真的掛啦！

▲烏龜斷氣2個月後「復活」，讓女飼主感到震驚又驚喜：當時真的掛了啊。（圖／翻攝自微博）



圖文／CTWANT

不可思議！中國四川成都有一名女飼主養了3年的烏龜，不慎嗆水斷氣，嘗試各種辦法都救不回，難過之餘只好將烏龜的遺體埋在花盆裡當肥料，萬萬沒想到2個月後，盆栽內傳出異響，挖開後驚覺死去的烏龜竟「離奇復活」，讓她又驚又喜。

根據《星視頻》報導，女子在小紅書發文，這隻烏龜飼養了3年，先前因為嗆到水而斷氣，能的方法都用過了，但都沒能救回，於是3月26日把烏龜埋在盆栽裡，豈料5月28日出現奇蹟。

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女子當下聽到盆栽內傳來聲響，聽起來很像有東西在扒塑膠盆栽的聲音，糾結好久是否要將花盆打開，最後還是決定查明真相，壯著膽子拿出2個月前死去的烏龜，赫然發現還活著。

▲女子聽到盆栽傳出詭異聲響，竟見烏龜復活，有網友認為烏龜在泥土中獲得菌群而恢復健康，多數人說可能是冬眠。（圖／翻攝自微博）



女子透露，她埋烏龜的時候是確認真的掛了，「我也養烏龜好幾年了，我判斷牠是完全斷氣的那個情況」，得知烏龜還有生命，讓她激動到說不出話，心情難以平復，「我又覺得很詭異，又覺得很神奇」。

消息一出，引發一陣討論，不少網友驚呼：「這才是真正的復活節！」、「醫學奇蹟」、「生命真的很奇妙」、「真的有龜息大法」，但也有許多人點出原因，「明明是冬眠還沒醒」、「冬季的話可能是冬眠」、「冬眠的可能性大」、「牠不是斷氣，他在冬眠而已」。

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