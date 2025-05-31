ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

烏龜去世被埋花盆　2個月後竟敲盆「復活了」飼主驚：當時真的掛啦！

養3年烏龜斷氣…四川女心碎埋盆栽　2個月後竟「活過來了」

▲烏龜斷氣2個月後「復活」，讓女飼主感到震驚又驚喜：當時真的掛了啊。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

不可思議！中國四川成都有一名女飼主養了3年的烏龜，不慎嗆水斷氣，嘗試各種辦法都救不回，難過之餘只好將烏龜的遺體埋在花盆裡當肥料，萬萬沒想到2個月後，盆栽內傳出異響，挖開後驚覺死去的烏龜竟「離奇復活」，讓她又驚又喜。

根據《星視頻》報導，女子在小紅書發文，這隻烏龜飼養了3年，先前因為嗆到水而斷氣，能的方法都用過了，但都沒能救回，於是3月26日把烏龜埋在盆栽裡，豈料5月28日出現奇蹟。

[廣告]請繼續往下閱讀...

女子當下聽到盆栽內傳來聲響，聽起來很像有東西在扒塑膠盆栽的聲音，糾結好久是否要將花盆打開，最後還是決定查明真相，壯著膽子拿出2個月前死去的烏龜，赫然發現還活著。

養3年烏龜斷氣…四川女心碎埋盆栽　2個月後竟「活過來了」

▲女子聽到盆栽傳出詭異聲響，竟見烏龜復活，有網友認為烏龜在泥土中獲得菌群而恢復健康，多數人說可能是冬眠。（圖／翻攝自微博）

女子透露，她埋烏龜的時候是確認真的掛了，「我也養烏龜好幾年了，我判斷牠是完全斷氣的那個情況」，得知烏龜還有生命，讓她激動到說不出話，心情難以平復，「我又覺得很詭異，又覺得很神奇」。

消息一出，引發一陣討論，不少網友驚呼：「這才是真正的復活節！」、「醫學奇蹟」、「生命真的很奇妙」、「真的有龜息大法」，但也有許多人點出原因，「明明是冬眠還沒醒」、「冬季的話可能是冬眠」、「冬眠的可能性大」、「牠不是斷氣，他在冬眠而已」。

延伸閱讀
交往3年女友懷孕喜訂婚！她卻生出「混血寶寶」　爆肝工程師哭了
淚求真相3／2月大女嬰手術成腦麻　檢方竟罵家長「我都沒怪妳早產」
原始連結

關鍵字： 烏龜

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【水桶排好排滿】端午搶裝八仙山午時水！　民眾清晨卡位「水桶排滿地」

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

烏龜去世被埋花盆　2個月後竟「復活了」飼主驚：當時真的掛啦！

男友接剪毛愛犬傳訊息「牠看起來不開心」　吸500萬讚

鄰居連送3天玩具！柴柴秒變「別人家的狗」　媽心寒：現實的東西

奴才扛「鬆獅瓦斯桶」表情超吃力　護女心切：才區區25公斤

胖貓「為難紙箱」屁屁硬擠　肥肉溢出奴才無奈：有買貓窩給你欸！

2隻公貓已結紮　女家中蹦出「4周大小貓」嚇：貓咪自體繁殖？

橘貓自帶「委屈下垂眼」　被小主人抱進房一臉生無可戀

害羞橘貓肚子餓不敢喵喵叫　「伸禮貌手」拍拍主人：給我飯飯

搬新家貓皇瘋狂跑酷　衝窗台「信仰之躍」整隻掛防護網

南美角蛙「滿腹大便」卡屎三個月　拉出手指粗巧克力黃金

【嘻嘻→ 不嘻嘻】狗勾高鐵越獄！車長前來"逮捕"

胖貓「為難紙箱」屁屁硬擠　肥肉溢出奴才無奈：有買貓窩給你欸！

胖貓「為難紙箱」屁屁硬擠　肥肉溢出奴才無奈：有買貓窩給你欸！

胖貓「為難紙箱」屁屁硬擠　肥肉溢出奴才無奈：有買貓窩給你欸！

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

南美角蛙「滿腹大便」卡屎三個月　解放出整條手指粗黃金

南港軟體工業園區「山羌」倒地掙扎　民眾驚呼：怎麼會出現在這？

藍眼巴丹鸚鵡自己拿湯匙　模仿奴才吃飯畫面超搞笑

藍眼巴丹「很愛演」廚房自拿湯匙　學人精！模仿奴才吃飯演的超像

虎爺帶部下鎮守三重義天宮　貓奴必朝聖！拿貓咪圖鑑找廟貓

烏龜去世被埋花盆　2個月後竟「復活了」飼主驚：當時真的掛啦！

胖貓「為難紙箱」屁屁硬擠　肥肉溢出奴才無奈：有買貓窩給你欸！

壽山動物園端午假期跟風吃「粽子」　蔬果粽、冰粽樣樣來

帥爛！台男世壯運跳水「720度空翻」宛如深水炸彈　身分被認出

蕭煌奇唱一半「台上當眾打起來」！　激烈畫面曝光...全場看傻

一戰成名！中國殲10「實戰首勝」擊落法國飆風　官方低調回應了

TOYOTA「全新東京品川總部大樓」開始興建！預計2030年正式啟用

祖母玩家過世21年冒險步終章...《FF11》最後上線時間網心碎

星巴克前執行長60億超級遊艇　通過荷蘭狹窄運河「幾乎貼牆航行」

謝淑薇法網女雙爆冷止步次輪！台灣3組雙打同日出局

雙人帶狗住一晚3600元起　2飯店「寵毛孩住房專案」升級

嫌犯拒檢逃逸！桃園警方回現場勘查　竟破獲毒品原料

領航猿BCL資格賽冠軍戰惜敗！　正賽分組出爐有硬仗

寵物動物熱門新聞

烏龜去世被埋花盆　2個月後竟然活了

愛犬剪完毛「很不爽」吸500萬讚

鄰居連送3天玩具　牠秒變別人的狗

爸扛鬆獅表情猙獰：才25公斤！

胖貓硬擠紙箱　奴才明明有買貓窩

2隻公貓已結紮　女家中蹦出4周大小貓

橘貓自帶下垂眼　被抱著一臉委屈

害羞橘貓不敢喵喵叫　「伸禮貌手」要飯飯

搬新家貓皇瘋玩　跳窗台謢網擋下

角蛙便秘三個月　拉出手指粗黃金

壽山動物園跟風　蔬果冰粽過端午

鸚鵡搖屁屁按貓臉　網友卻全歪樓

巨汪愛擠洗衣藍　室友貓爽占大床

35度高溫狗養陽台　牠鑽欄杆逃生卻卡住慘死

讀者迴響

熱門新聞

烏龜去世被埋花盆　2個月後竟然活了

愛犬剪完毛「很不爽」吸500萬讚

鄰居連送3天玩具　牠秒變別人的狗

爸扛鬆獅表情猙獰：才25公斤！

胖貓硬擠紙箱　奴才明明有買貓窩

2隻公貓已結紮　女家中蹦出4周大小貓

橘貓自帶下垂眼　被抱著一臉委屈

害羞橘貓不敢喵喵叫　「伸禮貌手」要飯飯

搬新家貓皇瘋玩　跳窗台謢網擋下

角蛙便秘三個月　拉出手指粗黃金

壽山動物園跟風　蔬果冰粽過端午

鸚鵡搖屁屁按貓臉　網友卻全歪樓

巨汪愛擠洗衣藍　室友貓爽占大床

35度高溫狗養陽台　牠鑽欄杆逃生卻卡住慘死

阿金換毛　往外丟竟「搶奪大戰」

熱門寵物影片

更多
【嘻嘻→ 不嘻嘻】狗勾高鐵越獄！車長前來

【嘻嘻→ 不嘻嘻】狗勾高鐵越獄！車長前來"逮捕"

胖貓「為難紙箱」屁屁硬擠　肥肉溢出奴才無奈：有買貓窩給你欸！

胖貓「為難紙箱」屁屁硬擠　肥肉溢出奴才無奈：有買貓窩給你欸！

胖貓「為難紙箱」屁屁硬擠　肥肉溢出奴才無奈：有買貓窩給你欸！

胖貓「為難紙箱」屁屁硬擠　肥肉溢出奴才無奈：有買貓窩給你欸！

胖貓「為難紙箱」屁屁硬擠　肥肉溢出奴才無奈：有買貓窩給你欸！

胖貓「為難紙箱」屁屁硬擠　肥肉溢出奴才無奈：有買貓窩給你欸！

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面