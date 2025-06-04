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翡翠水庫「藍鵲育雛」實境秀　7顆蛋全孵出！鳥爸媽忙裡忙外

每當鳥爸爸(右)覓食回巢，鳥媽媽(左)即振翅歡迎。(圖／臺北翡翠水庫管理局提供）

▲ 每當鳥爸爸(右)覓食回巢，鳥媽媽(左)即振翅歡迎。(圖／臺北翡翠水庫管理局提供，下同）

台北訊

翡翠水庫集水區保育有成，目前正值「臺灣藍鵲」繁殖期，臺北翡翠水庫管理局日前發現，辦公區內樹上有7顆藍鵲蛋，為記錄育雛過程，並提供民眾隨時上網觀察孵育情形，即與台北鳥會合作，於鳥巢附近架設攝影器材，24小時全天候直播現場實境，今天（４日）已全部孵化成雛鳥，鳥爸媽忙裡忙外，覓食餵食養育雛鳥，展現親情的偉大。

因孵蛋而無法外出覓食的鳥媽媽(左)，靠鳥爸爸(右)外出覓食回來餵食。（圖／臺北翡翠水庫管理局提供）

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▲ 因孵蛋而無法外出覓食的鳥媽媽(左)，靠鳥爸爸(右)外出覓食回來餵食。

翡翠水庫供應大台北地區600萬人民生用水，為全台水質最佳的水庫，營運至今已38年。翡管局長林裕益表示，水資源環境教育是重點工作之一，翡翠水庫是合格認證的環境教育場所，去(113)年更獲得環境部評鑑「特優」獎項。翡翠水庫生態資源豐富，經調查證實庫區內，棲息鳥類有143種之多，是容易觀察親近的生物，很適合作為環境教育題材。

臺灣藍鵲是台北市鳥，是許多人又愛又恨的鳥類，喜歡牠亮麗的藍色，清脆悅耳的聲音，卻又擔心遭遇藍鵲莫名的「巴頭」攻擊。事實上，藍鵲巴頭，是一種勇敢保衛家園的行為，而且只會發生在繁殖期，因此只要多留意一下頭頂，有沒有藍鵲的巢，就可以避免打擾牠們。

臺灣藍鵲一家族，築巢於翡翠水庫管理局辦公室前樹上。（圖／臺北翡翠水庫管理局提供）

▲臺灣藍鵲一家族，築巢於翡翠水庫管理局辦公室前樹上。

翡管局經營管理科長梁逸帆說，翡翠水庫優良環境，是藍鵲家族最喜歡棲息地，以往大多築巢在辦公區後方高高相思樹上，今年5月間，同仁發現牠們轉移陣地，在翡管局第一辦公室前的小葉欖仁樹上築巢。經過台北鳥會幾天的觀察，並協助於樹上架設監測攝影。直播開始當日，觀察巢中有7顆蛋尚未孵化，直至5月27日上午赫然發現，巢中第1隻破殼的雛鳥探出，嗷嗷待哺。鳥爸爸先透過餵食鳥媽媽，再由鳥媽媽餵食雛鳥的畫面，即時放送，令人欣奮。

梁逸帆說，近日高溫30多度，又強風多雨，常見母鳥張嘴拼命散熱，不時還有強風大雨淋濕全身，以及夜間累趴的模樣，見證到母愛的偉大；當然，鳥爸爸不辭辛勞地頻繁出入鳥巢，為鳥媽媽宅配蚱蜢、蝶蛾類幼蟲等翡翠鮮食，也功不可沒。

第一隻雛鳥破殼而出，令人振奮。（圖／臺北翡翠水庫管理局提供）

▲ 第一隻雛鳥破殼而出，令人振奮。

翡管局技正高儷瑛表示，臺灣藍鵲是少見採「合作生殖」的鳥類，也就是牠們養育小寶寶，除了鳥爸爸與鳥媽媽之外，上一季的哥哥、姐姐也會一起來幫忙，利用整個家族的力量，多者可以有10隻以上的成員，一起覓食、一起捍衛家園，就是俗稱的「巢邊幫手制」，確保巢中小寶寶有最高的離巢成功率。

高儷瑛說，還有一有趣現象，藍鵲家族成員中的女兒，成長到1歲左右，就會離家，加入其他家族，並與其他家族之3歲左右之公鳥，配對後就獨立成家，似乎，牠們也知道優生學觀念，難怪族群愈來愈旺盛。

鳥媽媽晚間趴睡模樣，展現母愛的偉大。（圖／臺北翡翠水庫管理局提供）

▲ 鳥媽媽晚間趴睡模樣，展現母愛的偉大。

高儷瑛技正說，提到捍衛家園，自己有過親身的體驗，那就是曾在相思樹下，有過被藍鵲「巴頭」的經驗，當下以為應該會腦震盪，還好後來沒事，不過倒是見識到藍鵲兇悍的一面，特別是育雛的時候；所以提醒大家，遇到臺灣藍鵲築巢，建議繞道或攜帶帽子、雨傘保護，就可相安無事。

翡翠水庫環境孕育生態豐富。（圖／臺北翡翠水庫管理局提供）

▲ 翡翠水庫環境孕育生態豐富。

梁逸帆科長說，目前正逢鳥類繁殖期，翡翠水庫也上演多齣鳥類育雛實境秀，例如臺灣藍鵲又稱「長尾山娘」，以及五色鳥、大捲尾與朱鸝等。今年與台北鳥會合作進行「翡翠水庫鳥類資源調查」，以及架設鳥類繁殖監視系統，進行全天候直播(網址2025 翡翠水庫臺灣藍鵲直播 Taiwan Blue Magpie Nest Cam，或上網搜尋”翡翠水庫臺灣藍鵲直播”)，歡迎大家隨時上網觀察藍鵲育雛的實境直播。

今(4)日7顆藍鵲蛋都已孵化，雛鳥等待鳥爸媽餵食。（圖／臺北翡翠水庫管理局提供）

▲ 6月4日，7顆藍鵲蛋都已孵化，雛鳥等待鳥爸媽餵食。

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