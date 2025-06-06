水下影像傳佳音！長期潛點監測作見證　綠島小丑島生態再現

▲113年夏季海水高溫造成小丑島零星珊瑚白化。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

東部海岸國家風景區管理處自105年起持續推動轄內海域生態調查與潛點影像紀錄，今年度綠島的調查傳來令人振奮的好消息，知名潛點「小丑島」109年起因漁港修復工程、強降雨及颱風等因素所造成的泥沙覆蓋等遭到重大衝擊，依據東管處委託台灣珊瑚礁學會所進行的調查結果顯示，小丑島的生態環境正逐漸恢復，重現豐富生命力。

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▲109 年海葵死亡狀況。

小丑島因有大面積的海葵覆蓋，吸引白條雙鋸魚（俗稱小丑魚）與三斑圓雀鯛等魚類棲息而得名。自109年起，受鄰近碼頭工程與劇烈氣候影響，大量泥沙覆蓋礁石，加上海溫長期偏高，導致海葵與珊瑚出現嚴重的白化與死亡，魚類幾乎失去蹤跡，生態一度面臨嚴重退化。

▲113年小丑島海葵覆蓋度正逐漸增加。

東管處指出，調查團隊歷時約四年，透過定點觀測與水下影像紀錄，完整紀錄該海域從受損到逐步修復的過程。最新調查成果及影像紀錄顯示，固著生物如海葵的分布已逐漸恢復穩定，白條雙鋸魚及三斑圓雀鯛等定棲性指標性魚種數量漸增，顯示環境正朝向健康狀況發展。這批珍貴的水下影像，不僅勾勒出一條見證自然恢復力的生態時間軸，也為海洋保育、永續觀光及環境教育提供了重要的參考。

▲114.4.16小丑島海底棲地恢復穩定。

東管處表示，透過長期潛點監測與水下影像紀錄，不僅能持續掌握海洋生態的變化，也有助於各部門公共建設與環境管理之政策參考。未來將持續與學術單位及在地團隊合作，透過定期調查與資料共享，深化對潛點生態的理解與守護，同時逐步導入低擾動、尊重自然的生態友善旅遊，推動旅遊與保育並行，邁向真正的海洋永續觀光。

作為讓更多人參與並理解海洋生態的行動延伸，東管處也推薦所出版的《潛進綠島的11道入口：與海同樂 天堂島嶼》一書。書中精選綠島11處具代表性的潛點，結合自然景觀、生態故事與潛水建議，融合環境觀察、實地攝影與潛水經驗，期盼透過多元推廣方式，引導更多人以理解、尊重與實際行動親近海洋，共同珍惜並守護這片充滿生命力的湛藍國度。