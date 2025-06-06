非洲象美代42歲辭世　突坐下無法站立「體力遽降」人道處置

▲非洲象美代1986年4歲時來台。（圖／台北市立動物園提供）



記者李依融／綜合報導

台北市立動物園42歲非洲象「美代」6日晚間離世，園方表示，美代接受緊急治療的過程中，突然坐下無法再站立，醫療團隊多次嘗試協助重新站起，仍無法改善，在徵求國際專家建議後，進行人道處置，讓美代有尊嚴地離開。

美代今年2月起出現左前肢不正常步態，經診斷後啟動保守性治療，並持續給予關節保護藥物，並且進行行為觀察。園方表示，美代在本周二（3日）突然出現情緒及行為異常，也顯現出緊張與退縮反應，同時伴隨體溫升高，醫療團隊隨即投予抗生素治療。

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6日上午美代有脫水的情形、體溫仍偏高，獸醫立即為牠輸液補充水分與電解質，然而在醫療過程中美代突然坐下，之後就無法再自行站立。醫療團隊隨即召集人力支援，嘗試協助美代重新站起，經過多次努力仍無法改善，同時美代的體力也急遽衰退中。

▲非洲象美代與千惠是動物園的明星之一。（圖／台北市立動物園提供）



園方獸醫師緊急徵求國際AZA大象專家意見，並就相關資訊研判，確認美代已無法恢復正常生理機能，持續治療恐加劇其痛苦，經審慎評估後，決定進行人道處置，讓美代有尊嚴地離開。

千惠與美代非常聰明，保育員教導牠們許多動作，讓醫療時能夠更加順利，遊客們每周二、三、四下午都能看到牠們「上課過程」，而動物園召募新的大象保育員時，牠們也親自擔任「面試官」，必須獲得牠們的認可才行。台北市立動物園有2隻非洲象，分別是美代與千惠，牠們是1986年時從日本引進的，來台時年紀約4歲，在台近40年間，與許多遊客留下難忘的回憶。