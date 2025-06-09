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咬塑膠袋、躺紙箱、玩紙？揭開「貓咪小怪癖」真相一次搞懂

▲▼貓咪,紙箱,塑膠袋,紙張,安全感,狩獵,保暖。（圖／取自免費圖庫pakutaso.com）

▲你家貓咪也是對袋子、紙箱與包裝紙的特別執著嗎？鍾愛程度根本不用特別買玩具，光是玩這些就夠了。（圖／取自免費圖庫pakutaso.com）

記者張芳瑜／綜合報導

貓到底在想什麼？這可能是全世界貓奴心中永遠的問號。身為貓科家族中唯一心甘情願住進人類家裡的成員，家貓的性格真的很兩極，有時高冷得像王子／公主，有時又會突然瘋狂撒嬌蹭你臉。但最讓人摸不透的，還是那句經典靈魂拷問：「牠到底是愛我，還是只是喜歡我給牠飯吃？」

雖然這題可能永遠沒答案，不過有一點幾乎所有貓咪都超一致，那就是牠們真的很愛袋子、紙箱還有紙。無論是便利商店的塑膠袋，還是你剛拆完的網購紙箱，甚至只是放在地上的廢紙，對貓咪來說都是比貓抓板還誘人的「限量玩具」。有人說牠們是把袋子當小窩、紙箱當安全堡壘，甚至還會把某些袋子當零食咬來咬去，到底這些「包裝垃圾」對貓來說有多迷人？外國網站《Treehugger》整理出原因，快看下去你就知道。

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愛不釋手的塑膠袋

其中一個最直覺的原因，就是這些袋子可能曾裝過食物。貓的嗅覺靈敏度遠勝於人類，若那袋子一小時前還在裝冷凍鮭魚排，牠們當然會忍不住上前蹭幾下。另外，部分塑膠袋的表面塗層可能含有玉米澱粉、鹽類酸性物質，甚至來自動物成分如明膠，這些都可能讓貓聞起來「超有味」。

再來是袋子被揉捏時發出的沙沙聲，這種聲音可能讓天生肉食的貓聯想到老鼠在草叢中移動的聲音，激發牠們的狩獵本能。而且別忘了，貓咪可是出了名的「觸感控」，涼爽滑順的塑膠袋材質對牠們來說就像一張大理石床，不論是舔、踩還是滾，總之就是很可以！

紙箱控的日常

▲▼貓咪,紙箱,塑膠袋,紙張,安全感,狩獵,保暖。（圖／取自免費圖庫pexels）

至於紙箱，幾乎可以說是「貓咪的快樂泉源」。首先，紙箱本身就是一個絕佳的藏身處，不僅能用來埋伏「獵物」，也能隔絕外界風險，讓貓感覺安心。荷蘭烏特勒支大學的研究曾針對動物收容所的新貓進行觀察，一組提供紙箱，一組沒有。結果顯示，有紙箱可躲的貓壓力明顯較低、適應新環境的速度更快，也更願意主動親近人類。

此外，紙箱的保暖效果也相當優秀。貓咪無法像人類一樣天冷就穿衣服，而牠們的體溫又比人類高，因此特別偏好溫暖的角落。紙箱不僅隔熱性佳，小空間也能幫助集中體溫。不管是因為壓力、低溫，還是單純想遠離外面的「天敵」（像是鄰居家的狗），對貓來說，紙箱就是完美避風港。

紙張的魔力

▲▼貓咪,紙箱,塑膠袋,紙張,安全感,狩獵,保暖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

說到紙箱，也別忽略裡頭的填充紙或包裝紙，這些皺巴巴的紙張對貓來說簡直比你花大錢買的貓床還吸引人。有些日子，貓就是寧可窩在報紙或禮物包裝紙上。網路上流傳各種說法，有人認為貓喜歡紙張的質地、聲音，也有人猜測牠們只是想引起注意，或是在做地盤標記，又或者只是單純「這是家裡的新東西，得檢查一下」。

總之，貓的行為永遠帶點神祕感，而這正是牠們迷人的地方。不過如果你發現主子們反覆或無法控制地啃咬非食物類物品，也可能要多加注意。這種稱為「異食癖」（pica）的行為，可能是因為壓力、無聊，甚至與牙齒問題或糖尿病等健康狀況有關，建議諮詢獸醫確認狀況是否正常。

關鍵字： 貓咪紙箱塑膠袋紙張安全感狩獵保暖

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