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「曾被遺忘的牠」變身狗老師　心輔犬走入課堂！療癒撼動逾2萬人

新成員、曾經的浪浪「囍糖」化身溫柔狗老師，成為最暖心的陪伴者。（翻攝自臉書／心輔犬心流幸福研究室 ）

圖文／鏡週刊

新北心輔犬團隊再添新成員！前流浪犬「囍糖」搖身一變成狗老師，療癒超過2萬人的人生。曾默默無聞的黑色米克斯犬，如今成了孩子與長輩眼中的「最溫柔老師」。

位於新北市三重區的「心輔犬心流幸福研究室」近日迎來第7隻訓練合格的狗老師——「囍糖」。牠來自苗栗偏鄉收容所，原因毛色深、不夠可愛被長期冷落，卻在通過嚴格測試後，正式成為心輔犬團隊的一員，將走入教室與長照機構，陪伴需要被理解與支持的人。

狗狗不只是寵物，還是療癒導師！從浪浪到心輔犬的奇蹟轉身。心輔犬執行長陳奕君表示，研究室自2018年成立以來，專門挑選收容所中的流浪犬，經過長期訓練，轉化為能提供心理支持與社交互動的「心輔犬」。

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這些狗老師目前包括奶茶、戚風、波堤、花花、墨墨等，在不同機構中提供陪伴，幫助特殊兒童、自閉與過動症患者，以及長者與情緒障礙者，透過眼神、陪伴與觸碰建立信任，緩解焦慮與孤單。

黑狗「囍糖」通過百項測驗，從被遺棄到成為希望象徵！最新加入的狗老師「囍糖」，曾在收容所中因「黑狗命」而被忽略多年。沒人想到，這隻看似不起眼的米克斯，在接受訓練後，展現出極高的同理心與穩定性。

經過數百項測驗，囍糖終於通過認證，即將走入課堂與長照機構，與孩子和長者展開療癒之旅。

「曾被遺忘的牠」變身狗老師　心輔犬走入課堂！療癒撼動逾2萬人

▲從街頭浪浪到穩定自信的狗老師，心輔犬的訓練歷程令人動容。（翻攝自臉書／心輔犬心流幸福研究室 ）

陳奕君描述，囍糖安靜、有耐性，能聽懂人的情緒，囍糖的出現，是療癒也是提醒，「每條生命都值得被看見」。

截至目前，心輔犬團隊已走進超過600個服務單位、完成超過900堂課程並累計觸及超過2萬2人次。

這些服務對象包括學校、輔導中心、長照機構與青少年安置機構（如乘風少年）。狗狗與人類的互動，開啟了非語言溝通的深層力量，也證明「陪伴」就是一種最柔軟的力量。

「心輔犬不是玩具，也不是寵物，而是工作夥伴。」陳奕君強調，心輔犬的訓練嚴格，需要時間、人力與情感投入；而背後的工作，也需要更多有教育、心理、照護背景的人才加入。

陳奕君呼籲社會，「我們想讓更多人理解，人與動物之間可以建立信任與支持，不只改變一隻狗的命運，也可能改變一個人的人生。」


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關鍵字： 鏡週刊心輔犬

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