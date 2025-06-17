ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

獸醫誤診愛犬胰臟炎！飼主花10萬治錯病　竟被建議「安樂死」

英婦控獸醫誤診差點安樂死愛犬，她怒花10萬治錯病。（示意圖／Pixabay）

▲英婦控獸醫誤診差點安樂死愛犬，她怒花10萬治錯病。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

英國威爾斯小鎮庫姆布蘭（Cwmbran）一名婦人控訴，她心愛的狗狗Coco出現不適後被誤診為「胰臟炎」，在獸醫建議下花了約新台幣10萬元接受錯誤療程，甚至一度被要求「考慮安樂死」。直到他們轉院求診，才發現其實Coco只是椎間盤突出，根本無須開刀或致命決定，只需籠內休息和抗發炎藥。

根據《每日郵報》（Daily Mail）報導，50歲的艾瑪愛德華茲（Emma Edwards）與丈夫共同經營一間小企業，愛犬Coco是家庭的一份子。2024年2月間，Coco突然出現背部僵硬、腹部腫脹與疼痛反應，送往當地的「好寵獸醫」庫姆布蘭分院（WellPets Cwmbran）求診，對方依據血液檢查結果判斷為胰臟炎，並展開治療。

[廣告]請繼續往下閱讀...

即使艾瑪反映狗狗並無典型胰臟炎症狀，院方仍未排除其他可能病因便直接開立療程，結果治療毫無起色。幾日後，Coco狀況惡化至無法進食，疼痛明顯加重，艾瑪請求進行脊椎X光，卻遭駁回。一位新接手的代診獸醫（locum vet）甚至在病歷中寫下：「若不是血液報告，我肯定認為是脊椎問題」，但仍拒絕照X光，聲稱「不想做不必要的檢查」。

直到Coco徹底癱瘓、大小便失控，夫妻緊急回診，獸醫竟當面表示：「你們要決定安樂死，或支付6千英鎊（約新台幣24萬元）進行MRI與手術。」面對突如其來的天人交戰，艾瑪夫婦決定轉診至同一連鎖體系、位於英格蘭格洛斯特（Gloucester）的專科獸醫診所。

這間專科診所所屬為「獨立獸醫集團」（Independent Vetcare Group，簡稱IVC Group），醫師初步診斷後就指出Coco其實患的是犬隻椎間盤疾病（Intervertebral Disc Disease, IVDD），無需手術，只需服用抗發炎藥與六週籠內休息即可。

最終他們只花了3300英鎊（約新台幣13萬元），就讓Coco完全康復。艾瑪語氣中難掩不滿：「我們本來只需要花30英鎊（約新台幣1200元）買瓶止痛藥和一個寵物籠，卻在錯誤診斷下花了近6千英鎊（超過24萬台幣），還差點失去牠。」

在Coco康復後，艾瑪與丈夫對「好寵獸醫」提出正式投訴，要求說明誤診責任並返還浪費的醫療費2500英鎊（新台幣10萬元），卻遭對方以「當時人力不足、依賴臨時獸醫」、「胰臟炎與脊椎病症常常混淆」等理由推託。更荒謬的是，診所竟然在後續信件中搞錯Coco的性別，將牠稱為「她」。

案件後續被轉交給「英國獸醫防禦協會」（Veterinary Defence Society, VDS），該機構專為獸醫提供法律保護與申訴處理，但其立場也引發質疑，因其主要任務是「維護獸醫聲譽、處理法律責任」。最終VDS回覆表示「獸醫當時依現場判斷行事，不涉過失」，艾瑪一家不僅無法獲得任何賠償，也無法透過獨立機制上訴。

事件曝光後，引發英國社會廣泛爭議。消費者組織《Which?》早已呼籲政府改革寵物醫療申訴機制，批評現行制度形同「獸醫監督獸醫」，飼主常被忽視、無所求助。艾瑪最終在網路上發起連署，呼籲英國政府全面檢討獸醫執業監督機制。「我們與這家診所合作20年，卻在最關鍵的時候被冷處理，這不是單純的醫療錯誤，而是對動物生命的漠視。」

愛犬Coco經歷錯誤治療與幾近安樂死，如今靠正確診斷康復。（圖／翻攝自X）

▲愛犬Coco經歷錯誤治療與幾近安樂死，如今靠正確診斷康復。（圖／翻攝自X）

延伸閱讀
交往1年「約會全買單」被女友嗆小氣　55K男心碎提分手：快被榨乾
被爆包養不只1人！她不滿產子「只拿到200萬」　王文洋2聲明澄清
原始連結

關鍵字： 周刊王

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【下一步曝光】館長宣布：阻止該死大罷免！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

叼生病小貓到獸醫院求救　焦急貓媽「在門口等孩」感人畫面曝

「白斑症」賓士貓身上佈滿星空　毛髮有如銀河：世上超罕見

奶貓愛玩奴才沒力　DIY「電風扇逗貓棒」讓主子累到睡著

沒人敢養比特犬！收容所800天狗狗將被安樂死　見人眼神超心碎

受虐比特犬烈日被綁在欄杆　收容所驚見「七彩豹」和一窩小狗

巴西「野豬騎士」小男孩狂奔　超高速最快紀錄1分鐘抵達學校

購物紙袋突變「麻雀臨停區」　兩腳緊抓邊緣完全不怕人

跛腳2天！受傷狗一看到獸醫「瞬間變活龍」　女主人傻：被騙了

全盲貓奇蹟重生！「天使姐姐」堅持收編：是牠們拯救我們

超大「貓貓蟬」爬上樹　愛散步引百萬關注

胖貓「為難紙箱」屁屁硬擠　肥肉溢出奴才無奈：有買貓窩給你欸！

【再小都要擠！】沒有貓咪可以抵抗的紙箱的誘惑XD

奶貓愛玩奴才沒力　DIY「電風扇逗貓棒」讓主子累到睡著

阿爸煮宵夜沒揪狗　大門擠進「一顆柴頭」耳朵抖抖討食物

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

彰化養雞場錄下「石虎母子」參觀過程　農民申請給付最高1萬3千元

彰化養雞場錄下「石虎母子」參觀過程　農民申請給付最高1萬3千元

再小都要擠！貓硬塞紙箱　一坐下肥肉溢出奴才無奈

【橘貓大爺上身】直接躺車頂霸位！店員笑著整隻打包

【聽不懂但一定罵得很髒】戲精鸚鵡被帶去剪指甲淒厲慘叫XD

獸醫誤診愛犬胰臟炎！飼主花10萬治錯病　竟被建議「安樂死」

「深灰→全白」貓媽一胎生出5漸層小貓　網笑：好像墨水用完了

貓奴注意！專家曝貓生活缺「4關鍵」　身體恐提早老化

帶黃金獵犬一起環遊世界　男與狗狗在全球7景點「燦笑自拍」爆紅

專吃珊瑚蟲！「魔鬼海星」澎湖三代同堂大爆發　18日展開移除

沒人敢養比特犬！收容所800天狗狗將被安樂死　見人眼神超心碎

受虐比特犬烈日被綁在欄杆　收容所驚見「七彩豹」和一窩小狗

135歲加拉巴哥象龜成為新手爸　動物園同時慶祝生日和首次父親節

全盲貓奇蹟重生！「天使姐姐」堅持收編：是牠們拯救我們

超大「貓貓蟬」爬上樹　愛散步引百萬關注

高雄大馬路驚現「1.5公尺寬天坑」！畫面曝光　水利局急查原因

女高中生「家暴媽媽」！　違反保護令內容被判刑

群益預估下半年指數21000～25000點　投資掌握AI成長趨勢

凱特王妃同一套裙裝公開穿四次　看不膩秘訣公開

貨車拖行小黑狗「熱到喘」挨轟虐狗　動防所出手了

先發到牛棚都能扛！艾璞樂期待下半季能回先發

沒這台眼科無法開診！北護分院老舊裂隙燈苦撐　企業捐贈設備升級

金正恩接見普丁心腹　北韓「加碼宣布」：再度支援俄國6000兵力

檢舉館長帶超額免稅菸酒入境！王浩宇嗆「浩宇報仇，一天到晚」

圖／總統府提前為國安簡報場佈　「200吋大螢幕」白搭了

寵物動物熱門新聞

貓媽媽叼生病小貓　到獸醫院求救

白斑症賓士貓　毛髮如銀河星空

奶貓太愛玩　奴才找電風扇幫忙逗

收容所比特犬將被安樂死　見人眼神超心碎

受虐狗烈日被綁欄杆　收容所驚見「七彩豹」

巴西野豬騎士男孩　1分鐘就到校

紙袋變麻雀臨停區　完全不怕人類

跛腳狗狗一看到獸醫秒變活龍　女主人傻眼

全盲貓奇蹟重生！天使姐姐堅持收編

超大「貓貓蟬」爬上樹　愛散步引百萬關注

美卡車開1千公里　車底竟躲3雛鳥

門口出現訪客　女發現2公尺大蛇亂爬

5漸層小貓「深灰→全白」　網笑：墨水用完了

擋不住大熊攻擊　肌肉和尚被米格魯救一命

讀者迴響

熱門新聞

貓媽媽叼生病小貓　到獸醫院求救

白斑症賓士貓　毛髮如銀河星空

奶貓太愛玩　奴才找電風扇幫忙逗

收容所比特犬將被安樂死　見人眼神超心碎

受虐狗烈日被綁欄杆　收容所驚見「七彩豹」

巴西野豬騎士男孩　1分鐘就到校

紙袋變麻雀臨停區　完全不怕人類

跛腳狗狗一看到獸醫秒變活龍　女主人傻眼

全盲貓奇蹟重生！天使姐姐堅持收編

超大「貓貓蟬」爬上樹　愛散步引百萬關注

美卡車開1千公里　車底竟躲3雛鳥

門口出現訪客　女發現2公尺大蛇亂爬

5漸層小貓「深灰→全白」　網笑：墨水用完了

擋不住大熊攻擊　肌肉和尚被米格魯救一命

135歲龜當新手爸　動物園慶生和第一個父親節

熱門寵物影片

更多
胖貓「為難紙箱」屁屁硬擠　肥肉溢出奴才無奈：有買貓窩給你欸！

胖貓「為難紙箱」屁屁硬擠　肥肉溢出奴才無奈：有買貓窩給你欸！

【再小都要擠！】沒有貓咪可以抵抗的紙箱的誘惑XD

【再小都要擠！】沒有貓咪可以抵抗的紙箱的誘惑XD

奶貓愛玩奴才沒力　DIY「電風扇逗貓棒」讓主子累到睡著

奶貓愛玩奴才沒力　DIY「電風扇逗貓棒」讓主子累到睡著

阿爸煮宵夜沒揪狗　大門擠進「一顆柴頭」耳朵抖抖討食物

阿爸煮宵夜沒揪狗　大門擠進「一顆柴頭」耳朵抖抖討食物

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面