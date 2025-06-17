獸醫誤診愛犬胰臟炎！飼主花10萬治錯病　竟被建議「安樂死」

▲英婦控獸醫誤診差點安樂死愛犬，她怒花10萬治錯病。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

英國威爾斯小鎮庫姆布蘭（Cwmbran）一名婦人控訴，她心愛的狗狗Coco出現不適後被誤診為「胰臟炎」，在獸醫建議下花了約新台幣10萬元接受錯誤療程，甚至一度被要求「考慮安樂死」。直到他們轉院求診，才發現其實Coco只是椎間盤突出，根本無須開刀或致命決定，只需籠內休息和抗發炎藥。

根據《每日郵報》（Daily Mail）報導，50歲的艾瑪愛德華茲（Emma Edwards）與丈夫共同經營一間小企業，愛犬Coco是家庭的一份子。2024年2月間，Coco突然出現背部僵硬、腹部腫脹與疼痛反應，送往當地的「好寵獸醫」庫姆布蘭分院（WellPets Cwmbran）求診，對方依據血液檢查結果判斷為胰臟炎，並展開治療。

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即使艾瑪反映狗狗並無典型胰臟炎症狀，院方仍未排除其他可能病因便直接開立療程，結果治療毫無起色。幾日後，Coco狀況惡化至無法進食，疼痛明顯加重，艾瑪請求進行脊椎X光，卻遭駁回。一位新接手的代診獸醫（locum vet）甚至在病歷中寫下：「若不是血液報告，我肯定認為是脊椎問題」，但仍拒絕照X光，聲稱「不想做不必要的檢查」。

直到Coco徹底癱瘓、大小便失控，夫妻緊急回診，獸醫竟當面表示：「你們要決定安樂死，或支付6千英鎊（約新台幣24萬元）進行MRI與手術。」面對突如其來的天人交戰，艾瑪夫婦決定轉診至同一連鎖體系、位於英格蘭格洛斯特（Gloucester）的專科獸醫診所。

這間專科診所所屬為「獨立獸醫集團」（Independent Vetcare Group，簡稱IVC Group），醫師初步診斷後就指出Coco其實患的是犬隻椎間盤疾病（Intervertebral Disc Disease, IVDD），無需手術，只需服用抗發炎藥與六週籠內休息即可。

最終他們只花了3300英鎊（約新台幣13萬元），就讓Coco完全康復。艾瑪語氣中難掩不滿：「我們本來只需要花30英鎊（約新台幣1200元）買瓶止痛藥和一個寵物籠，卻在錯誤診斷下花了近6千英鎊（超過24萬台幣），還差點失去牠。」

在Coco康復後，艾瑪與丈夫對「好寵獸醫」提出正式投訴，要求說明誤診責任並返還浪費的醫療費2500英鎊（新台幣10萬元），卻遭對方以「當時人力不足、依賴臨時獸醫」、「胰臟炎與脊椎病症常常混淆」等理由推託。更荒謬的是，診所竟然在後續信件中搞錯Coco的性別，將牠稱為「她」。

案件後續被轉交給「英國獸醫防禦協會」（Veterinary Defence Society, VDS），該機構專為獸醫提供法律保護與申訴處理，但其立場也引發質疑，因其主要任務是「維護獸醫聲譽、處理法律責任」。最終VDS回覆表示「獸醫當時依現場判斷行事，不涉過失」，艾瑪一家不僅無法獲得任何賠償，也無法透過獨立機制上訴。

事件曝光後，引發英國社會廣泛爭議。消費者組織《Which?》早已呼籲政府改革寵物醫療申訴機制，批評現行制度形同「獸醫監督獸醫」，飼主常被忽視、無所求助。艾瑪最終在網路上發起連署，呼籲英國政府全面檢討獸醫執業監督機制。「我們與這家診所合作20年，卻在最關鍵的時候被冷處理，這不是單純的醫療錯誤，而是對動物生命的漠視。」

▲愛犬Coco經歷錯誤治療與幾近安樂死，如今靠正確診斷康復。（圖／翻攝自X）

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