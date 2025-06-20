牠在救朋友？　迷路母雞闖炸雞店門口「險成料理主角」

圖文／鏡週刊

「奇雞生還！」這起發生在美國愛荷華州德梅因市的爆笑事件，由當地動物救援聯盟（ARL）在臉書上幽默分享：「這到底是怎麼回事？這隻雞顯然走錯路了。」一隻母雞在街上亂竄，最終竟來到Buffalo Wild Wings炸雞翅餐廳門口，好心民眾見狀立刻通報。

從公開的照片可以看到，動物救援人員在餐廳外追著這隻母雞滿場跑，畫面相當滑稽。

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▲ 救援人員在餐廳外「全場追雞」的畫面，網友笑稱像拍動作片。（翻攝自臉書 @Animal Rescue League of Iowa）

經過一番努力後，這隻雞終於被成功安置回收容中心。ARL表示，目前雞隻狀況良好，正在接受妥善照料，不過尚未開放領養。

這起事件在網路上引爆討論，不少網友紛紛留言開玩笑說：「牠是不是想來救炸雞朋友？」「走過死亡之谷的天選之雞」「說不定廚師把牠的家人抓走了」更有不少人關注牠是否能順利找到新家。

雞翅銷量驚人！這隻雞的運氣堪稱奇蹟。據《紐約郵報》報導，Buffalo Wild Wings每天平均販售超過240萬隻雞翅，並搭配21種醬汁，是美國知名的「炸雞聖地」。

然而這隻母雞出現在這樣的地點，幾乎像是走入電影橋段。ARL也藉此宣傳他們的禽類認養計畫，強調牠們都會被安置在安全且友善的環境中作為家庭寵物，因此會謹慎挑選認養人，絕不允許被端上餐桌。



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