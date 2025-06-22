曬「超萌毛孩」惹議：黑熊幼崽？主人急曝「國寶身分」…網全跪了

▲網友曬出毛小孩寶寶照片，竟意外吸引過2100多萬人次瀏覽。（翻攝自X）

圖文／鏡週刊

一名「烏海」網友日前在X（原Twitter）上PO出收養毛小孩的照片，並感性的透露，經歷了非常多事情後，家中時隔7年，終於決再次迎接狗狗作伴，文末溫馨得向黑狗寶寶說，「請多多指教。」同時也曬出狗寶寶的3張照片。

只見照片中，剛出生沒多久的小黑狗寶寶，圓潤大眼、露出可愛的小肉球，放心地被主人用手捧著。溫馨照片一曝光，短時間就吸引超過2,100多萬人次瀏覽、獲得30萬人按讚，不少網友驚訝留言，「是否是熊的幼崽？」「傳說中的狗熊寶寶？」

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對此，原PO哭笑不得的回應澄清，表示收養的毛孩其實是品種犬「甲斐犬」，屬於日本「天然記念物」，長大後耳朵會立起來，身體也會出現漂亮的老虎斑紋，外型會變得非常帥氣，讓不少網友放心地表示，「看腳掌就知道，熊的爪子比狗多的多」、「看那個腳掌，未來一定很大隻」、「我家以前養的有混到鬆獅的黑色米克斯就長這樣」。



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